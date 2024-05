May 19, 2024 / 11:10 PM IST

RR vs KKR : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో ఆఖ‌రి లీగ్ మ్యాచ్ వ‌ర్షార్ఫ‌ణం అయింది. రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్(RR), కోల్‌క‌తా నైట్ రైడర్స్(KKR) పోరు ఒక్క బంతి ప‌డ‌కుండానే ర‌ద్ద‌యింది. 10:30 గంట‌ల‌కు టాస్ వేశాక‌ మ‌ళ్లీ వాన ప‌డ‌డంతో అంపైర్లు ఇరుజ‌ట్ల‌కు చెరొక పాయింట్ కేటాయించారు. దాంతో, క్వాలిఫ‌య‌ర్ ఆడాల‌నుకున్న రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ ఆశ‌లు ఆవిర‌య్యాయి.

ఈ ప‌రిణామంతో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(Sunriseers Hyderabad) మే 21న కోల్‌క‌తాతో క్వాలిఫ‌య‌ర్‌లో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. ఈ మ్యాచ్ అహ్మ‌దాబాద్‌లోని న‌రేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జ‌రుగ‌నుంది. ఇక మూడో స్థానంలో నిలిచిన‌ రాజ‌స్థాన్ జ‌ట్టు మే 22న జ‌రిగే ఎలిమినేట‌ర్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు (Royal Challengers Bengaluru)ను ఢీకొట్ట‌నుంది.

Rain 🌧️ has the final say in Guwahati and the #RRvKKR clash has been abandoned.#TATAIPL pic.twitter.com/oAfpbBuJxH

— IndianPremierLeague (@IPL) May 19, 2024