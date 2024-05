Bengaluru | యువతిని ఒళ్లో కూర్చోబెట్టుకుని బైక్‌ నడిపిన వ్యక్తి.. బైకర్‌ అరెస్ట్‌

May 20, 2024 / 12:08 PM IST

బెంగళూరు: నడిరోడ్డుపై ప్రమాదకరంగా బైక్‌పై స్టంట్‌ (Bike Stunt) చేస్తున్న ఓ యువకుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదుచేశారు. ఈ నెల 17న బెంగళూరు (Bengaluru) అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం రోడ్డులో ఓ జంట బైక్‌పై వెళ్తున్నది. అయితే బైక్‌ నడుపుతున్న వ్యక్తి తన ఒడిలో యువతిని కూర్చొబెట్టుకుని రొమాన్స్‌ చేస్తున్నాడు. ఆమె అతని మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి కూర్చున్నది. అయితే ఇతర వాహనదారులు వారి వ్యవహారాన్ని తమ ఫోన్లలో బంధించారు. ఆ వీడియోను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేయడంతో చివరికి అది పోలీసుల వద్దకు చేరింది. దీంతో బైక్‌ను నడుపుతున్న యువకుడిని అరెస్టు చేసి వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదుచేశారు.

ఇదే విషయమై బెంగళూరు ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు తమ ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. రోడ్లు విన్యాసాలకు వేదిక కాదు. మీతోసహా అందరూ సురక్షింతంగా ఉండేలా చూడండి. బాధ్యతా యుతంగా వాహనాలను నడుపుదాం అంటూ అందులో పేర్కొన్నారు.

Hey thrill-seekers, the road isn’t a stage for stunts! Keep it safe for everyone, including yourselves. Let’s ride responsibly. 🛑🏍️#RideResponsibly pic.twitter.com/Cdg96cpdXx

— ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ BengaluruTrafficPolice (@blrcitytraffic) May 19, 2024