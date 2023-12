December 3, 2023 / 07:30 PM IST

Extra Ordinary Man | టాలీవుడ్ హీరో నితిన్‌ (Nithiin) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌’ (Extra Ordinary Man). నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా (Naa Peru Surya Naa Illu India) ఫేమ్ ‘వక్కంతం వంశీ’ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీలో శ్రీలీల (Sreeleela) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోండ‌గా.. సీనియర్‌ హీరో రాజశేఖర్‌(Rajashekar) కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇక షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా డిసెంబరు 8న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేకర్స్ ప్ర‌మోష‌న్స్ మొద‌లుపెట్టారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన టీజ‌ర్‌ ట్రైల‌ర్‌లు అభిమానుల‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక‌ను (Grand Pre-Release) పెద్ద ఎత్తున ప్లాన్ చేశారు.

ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమాకు సంబంధించి నితిన్ ప్ర‌మోష‌న్స్ మొద‌లుపెట్టగా.. ఈ ప్ర‌మోష‌న్స్‌కు ఊహించని స్థాయిలో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. దాంతో ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకను భారీ స్థాయిలో ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు. దానికోసం హైద‌రాబాద్‌ మాదాపూర్‌లోని ఎన్ కన్వెన్షన్‌ను ఎంచుకున్నారు. డిసెంబ‌ర్ 04 తేదిన సాయంత్రం 6 గంట‌ల నుంచి ఈ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక జ‌రుగ‌నుంది. ఇక ఈ ఈవెంట్‌లోనే ‘ఒలే ఒలే పాపాయి’ అంటూ సాగే మాస్ సాంగ్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు.

Get Ready for the evening filled with #ExtraOrdinary Fun and Entertainment 🥳🔥#ExtraOrdinaryMan Pre- Release Event Tomorrow from 6PM Onwards

