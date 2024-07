July 26, 2024 / 10:24 PM IST

SLW vs PAKW : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న మ‌హిళ‌ల ఆసియా క‌ప్‌లో శ్రీ‌లంక(Srilanka) ఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టింది. శుక్ర‌వారం ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ వ‌ర‌కూ ఉత్కంఠ రేపిన మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌(Pakistan)పై 3 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. భారీ ఛేద‌న‌లో కెప్టెన్ చ‌మ‌రి ఆట‌పట్టు(63) సూప‌ర్ హాఫ్ సెంచ‌రీతో మెర‌సింది. ఒత్తిడిలోనూ సాధికారిక ఇన్నింగ్స్ ఆడిన ఆమె కీల‌క భాగ‌స్వామ్యాల‌ను నెల‌కొల్పుతూ పాక్ ఆశ‌ల‌పై నీళ్లు చ‌ల్లింది. అనుష్కా సంజీవ‌ని(24 నాటౌట్‌), సుగంధిక కుమారిలు(10) అద్భుతంగా ఆడి జ‌ట్టును విజ‌యతీరాల‌కు చేర్చారు.

ఆసియా క‌ప్‌లో అజేయంగా దూసుకెళ్తున్న శ్రీ‌లంకకు సెమీస్‌లో పాకిస్థాన్ గ‌ట్టి పోటీనిచ్చింది. భారీ ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్ విశ్మీ గుణ‌ర‌త్నే(0)ను డ‌కౌట్ చేసిన స‌దియా ఇక్బాల్ లంక‌ను ఒత్తిడిలో ప‌డేసింది. అయితే.. కెప్టెన్ చ‌మ‌రి ఆట‌ప‌ట్ట‌(0) ప‌ట్టువ‌ద‌ల‌ని యోధురాలిగా పోరాడింది. కీల‌క భాగ‌స్వామ్యాలు నెల‌కొల్పుతూ ర‌న్ రేట్ త‌గ్గ‌కుండా చూసింది. హ‌ర్షిత స‌మ‌ర‌విక్ర‌మ(12), క‌విష దిల్హ‌ర‌(17)ల‌తో క‌ల‌సి ఇన్నింగ్స్ నిర్మించింది.

A captain’s knock from Chamari Athapaththu helps Sri Lanka pull off a tense chase and secure a place in the Women’s Asia Cup final 👏

