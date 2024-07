Plane Crashe | నేలకూలగానే భారీగా ఎగసిపడ్డ మంటలు.. నేపాల్‌ విమాన ఘటన తాజా వీడియో

July 26, 2024 / 03:54 PM IST

Plane Crashe | నేపాల్‌ (Nepal)లో ఘోర విమాన ప్రమాదం సంభవించిన విషయం తెలిసిందే. శౌర్య ఎయిర్‌లైన్స్‌ (Saurya Airlines)కు చెందిన విమానం టేకాఫ్‌ అవుతున్న సమయంలో అదుపుతప్పి కూలిపోయింది (Plane Crashe). రాజధాని కాఠ్‌మాండూ (Kathmandu)లోని త్రిభువన్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో బుధవారం ఉదయం 11 గంటలకు ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో 18 మంది సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే.

అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం బయటకు వచ్చింది. 19 మంది సిబ్బందితో పొఖార్‌కు బయల్దేరిన విమానం టేకాఫ్‌ అయిన క్షణాల్లోనే అదుపుతప్పి కూలిపోయినట్లు వీడియోలో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. విమానం భూమిని తాకగానే భారీగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. అనంతరం విమానం మంటల్లో దగ్ధమైంది. ఇక ఈ దుర్ఘటనలో 18 మంది మృతి చెందగా.. పైలట్‌ 37 ఏళ్ల మనీశ్‌ షక్య ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

CCTV footage shows the moment a Saurya Airlines aircraft crashes into flames at Kathmandu Airport in #Nepal. The crash, which occurred on Wednesday, claimed the lives of 18 people, leaving the pilot as the sole survivor.#UzbekNow | #Kathmandu | #NepalPlaneCrash | #Uzbekistan pic.twitter.com/t1kcwNbuwl

— Uzbek Now (@UzbekNow) July 26, 2024