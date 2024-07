July 26, 2024 / 02:16 PM IST

Rashmika Mandanna | ఛలో, గీతగోవిందం సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా(Rashmika Mandanna). పుష్ప ది రైజ్‌ సినిమాతో నేషనల్‌ క్రష్‌గా మారిపోయిన ఈ భామకు సోషల్‌ మీడియాలో ఉన్న క్రేజ్‌ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. వారిసు సినిమాలో వచ్చే రంజితమే పాటకు ఏ స్థాయిలో రెస్పాన్ వచ్చిందో తెలిసిందే. ఈ ముద్దుగుమ్మ మరోసారి రంజితమే పాటకు స్టెప్పులేసి ఔరా అనిపించింది.

కేరళలో జరిగిన ఓ ఈవెంట్‌లో చీరకట్టులో క్యూట్‌ క్యూట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో స్టేజ్‌పై డ్యాన్స్‌ చేస్తుంటే చూసేందుకు రెండు కండ్లు చాలవా అన్నట్టుగా ఉన్నాయి విజువల్స్‌. రష్మికమందన్నా మలయాళంలో ఒక్క సినిమా కూడా చేయలేదు. అయినప్పటికీ భాషతో సంబంధం లేకుండా ఎంతగానో ప్రేమించే అభిమానులున్నారని తాజా విజువల్స్‌ చెప్పకనే చెబుతున్నాయి.

రష్మిక ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్‌-సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో పుష్పకు కొనసాగింపుగా వస్తున్న పుష్ప..ది రూల్‌ సినిమాలో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు రాహుల్ రవీంద్రన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ది గర్ల్‌ ఫ్రెండ్‌ చిత్రంలో నటిస్తోంది. మురుగదాస్‌, సల్మాన్ ఖాన్ కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న సికిందర్‌లో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ధనుష్‌, శేఖర్ కమ్ముల కుబేర కూడాచేస్తోంది.

Rashmika for an event in Kerala Today ❤️‍🔥 #Kerala pic.twitter.com/ttXIJPUyg9

Her cuteness makes this dance step even more beautiful.

Ranjithame @iamRashmika ♥️😊#RashmikaMandanna ♥️ pic.twitter.com/VYWzDFjV0q

— Rashmika Delhi Fans (@Rashmikadelhifc) July 26, 2024