July 26, 2024 / 06:28 PM IST

Robbery | దొంగతనానికి వచ్చిన ఓ వ్యక్తి తాను చోరీకి వచ్చిన చోట కాజేయడానికి ఏమీ దొరక్కపోవడంతో జాలితో టేబుల్‌ మీద రూ. 20 పెట్టి వెళ్లిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. తెలంగాణాలోని రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరంలో ఈనెల 18న ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఎమ్మార్వో ఆఫీసు ముందు ఉన్న ఓ పెద్ద హోటల్‌లో దొంగతనానికి వచ్చిన ఓ చోరుడు.. అందులో ఎంతసేపు వెతికినా చిల్లిగవ్వ కూడా దొరక్కపోవడంతో ‘పాపం, ఇది పేద హోటల్‌ లాగా ఉంది. మనమే దానం చేసి పోదాం’ అనితన జేబులో ఉన్న రూ. 20 నోటు తీసి టేబుల్‌పై పెట్టి వెళ్లాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో అంతా హోటల్‌లో ఉన్న సీసీ టీవీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయి సదరు మంచిదొంగ గారి మానవత్వం ప్రపంచానికి ప్రదర్శితమైంది.

వివరాల్లోకెళ్తే.. మహేశ్వరంలో ఉన్న ఎమ్మార్వో ఆఫీసు ఎదుట ఉన్న హోటల్‌లో దొంగతనం చేయాలని ఓ దొంగ పకడ్బందీగా ప్లాన్‌ వేశాడు. అనుకున్నదే తడువుగా పక్కాగా రెక్కీ నిర్వహించి రాత్రి వేళ అందరూ వెళ్లగానే చోరీకి సిద్ధమయ్యాడు. దొంగతనం చేస్తే పోలీసులకు ఆనవాళ్లు కూడా దొరకకూడదనుకుని చేతులకు గ్లవ్స్‌ వేసుకున్నాడు. సీసీటీవీలో తన ముఖం కనిపించకుండా ఉండేందుకు ముఖానికి మాస్క్‌ వేసుకున్నాడు. ఇంకేం.. ఎన్నో ఆశలతో రణక్షేత్రంలోకి దూకాడు. తీరా లోపలికెళ్లి చూస్తే ఎక్కడ వెతికినా చిల్లిగవ్వ కనపడటం లేదు. బిల్‌ కౌంటర్‌లో సూక్ష్మ దర్శిని వేసి చూసినా పైసా లేదు. శకునం బాగా లేదనుకున్నాడో ఏమో గానీ ఇక అక్కడుండి లాభం లేదనుకుని బయటకు వెళ్లడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు.

A thief, who apparently came prepared to make a grand heist in #Maheshwaram #Rangareddy district #Telangana, was caught on CCTV expressing his utter dismay over the lack of cash. In a twist of generosity, he left behind Rs 20 on the table and even swiped a bottle from the fridge… pic.twitter.com/AbnuTh17er

— dinesh akula (@dineshakula) July 26, 2024