December 5, 2023 / 06:29 PM IST

జైపూర్: రాష్ట్రీయ రాజ్‌పుత్ క‌ర్ణిసేన అధ్యక్షుడు సుఖ్‌దేవ్ సింగ్ గోగమేది మంగళవారం ఉదయం దారుణ హ‌త్యకు గురైన సంగతి తెలిసిందే. జైపూర్‌లోని త‌న నివాసంలో ఇద్దరు అనుచరులతో కలిసి ఉన్న సుఖ్‌దేవ్ సింగ్‌పై బైకు మీద వచ్చిన ఇద్దరు దుండ‌గులు ఒక్కసారిగా కాల్పులు జరిపారు. మాట్లాడుతున్నట్లుగా నమ్మించి సడెన్‌గా దాడిచేశారు. ఈ కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన సుఖ్‌దేవ్‌ను కుటుంబస‌భ్యులు హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి త‌ర‌లించ‌గా అప్పటికే చ‌నిపోయిన‌ట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.

కాగా, ఈ ఘటనలో సుఖ్‌దేవ్ ఇద్దరు అనుచ‌రుల‌కు బుల్లెట్ గాయాలయ్యాయి. వారిద్దరిని చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి త‌ర‌లించారు. ప్రస్తుతం ఆ ఇద్దరికీ చికిత్స కొనసాగుతున్నది. కాగా, కాల్పుల ఘటనకు సంబంధించిన సీసీ ఫుటేజ్‌ను పోలీసులు విడుదల చేశారు. కింది వీడియోలో హత్య దృశ్యాలను మీరు కూడా వీక్షించవచ్చు..

#WATCH | Rajasthan | Sukhdev Singh Gogamedi, national president of Rashtriya Rajput Karni Sena, was shot dead by unidentified bike-borne criminals in Jaipur, earlier today.

