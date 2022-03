గోవా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ప్రమోద్‌ సావంత్‌ వెనుకబడిపోయారు. సన్‌క్యూలిమ్‌ నియోజకవర్గంలో 400 ఓట్లతో ఓట్లతో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి ముందంజలో ఉన్నారు. గోవాలో మొత్తం 40 స్థానాల్లో బీజేపీ 21 సీట్లలో ఆధిక్యంలో ఉండగా, కాంగ్రెస్‌ 12 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉన్నది.

#GoaElections2022 | CM and BJP candidate from Sanquelim, Pramod Sawant trailing by 400 votes, Congress leading here.

(File photo) pic.twitter.com/kW7udFKyBs

— ANI (@ANI) March 10, 2022