స్తంభంపై సర్కస్‌ ఫీట్లు.. కటకటాల్లోకి నెట్టిన పోలీసులు

చెంగ్డు : ఓ వ్యక్తి ప్రవర్తన వేలాది మందిని తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురిచేసింది. అతడి చేష్టలు పోలీసులకు సైతం తీవ్ర కోపం తెప్పించడంతో కటకటాల్లోకి నెట్టారు. ఇంతకు అతడు ఏం చేశాడు.. ఎవరిని ఇబ్బందికి గురి చేశాడని అనుకుంటున్నా.! అయితే చదవండి. ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఏకంగా 30 అడుగులు (10 మీటర్లు) స్తంభం చకచక ఎక్కేశాడు. స్తంభంపై వేలాడుతూ సర్కస్‌ ఫీట్లు చేయడం ప్రారంభించాడు. అప్రమత్తమైన విద్యుత్‌ సంస్థ ప్రతినిధులు అత్యవసరంగా సరఫరాను ఆపేశారు. దీంతో వేలాది ఇండ్లకు విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిచిపోయింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు, ఆరోగ్య సిబ్బంది, అత్యవసర సేవల సిబ్బంది హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకున్నారు.

అతడిని కిందకు దించి పోలీసులు స్టేషన్‌కు తరలించారు. చైనాలోని నైరుతి నగరం చెంగ్డులో ఆదివారం సాయంత్రం ఈ ఘటన జరిగింది. చైనా వ్యాప్తంగా ఈ వార్త హాట్‌టాఫిక్‌గా మారింది. మువకుడి ఫీట్లు సోషల్‌ మీడియాను షేక్‌ చేశాయి. ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోను దాదాపు 1.7 మంది మిలియన్ల ప్రజలు వీక్షించారు. ఇదిలాఉండగా ఈ విషయాన్ని పోలీసులు సీరియస్‌గా తీసుకున్నారు. ఇతడి స్ఫూర్తితో మరెవరైనా ఇలానే చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. అతడు ఈ విధంగా ఎందుకు చేశాడన్నది దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు.



