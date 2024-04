Race car crash | ప్రేక్షకులపైకి దూసుకెళ్లిన రేస్‌ కారు.. ఏడుగురు దుర్మరణం..Video

April 22, 2024 / 03:22 PM IST

Race car crash : ప్రశాంతంగా కారు రేస్‌ జరుగుతోంది. ఎలాంటి ఫీజు లేకుండా ఈ రేస్‌ను తిలకించే అవకాశం కల్పించడంతో ప్రేక్షకులు భారీ సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. కార్లు రయ్‌రయ్‌ మంటూ దూసుకుపోతున్నాయి. ప్రేక్షకులు వాటిని చూస్తూ ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. ఇంతలో అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ రేస్‌ కారు అదుపుతప్పి ప్రేక్షకులపైకి దూసుకెళ్లింది. అంతే అప్పటిదాకా ప్రేక్షకుల కేరింతలతో ఉర్రూతలూగిన రేస్‌ ప్రాంగణంలో ఒక్కసారిగా హాహాకారాలు వినిపించాయి.

అతివేగంగా వచ్చిన కారు ప్రేక్షకులపైకి వెళ్లడంతో క్షణాల్లో అక్కడికక్కడే 27 మంది గాయపడ్డారు. రేస్‌ నిర్వాహకులు వారిని హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ఏడుగురు మరణించారు. మరో 20 మంది చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. వారిలో కూడా ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోకు 180 కిలోమీటర్ల దూరంలోగల ఫాక్స్‌ హిల్‌ సర్క్యూట్‌లో కారు రేస్‌ నిర్వహిస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

కొవిడ్‌ కారణంగా గత ఐదేళ్లుగా నిలిచిపోయిన ఈ కారు రేస్‌ను శ్రీలంకన్‌ ఆర్మీ తాజాగా నిర్వహించింది. ప్రేక్షకులు ఉచితంగా వీక్షించేందుకు అవకాశం కల్పించింది. కానీ ఈ రేస్‌ విషాద ఘటనతో అర్ధాంతరంగా నిలిచిపోయింది. కాగా, ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ముందుగా ఓ కారు ట్రాక్‌పై బోల్తా పడటంతో ట్రాక్‌ మార్షల్స్‌ మిగతా డ్రైవర్‌లను స్పీడ్‌ తగ్గించమని పసుపు జెండాలను చూపించారు.

కానీ ట్రాక్‌పై ఎర్రని దుమ్ములేవడంతో డ్రైవర్‌లకు ఆ పసుపు జెండాలు సరిగా కనిపించలేదు. దాంతో మార్షల్స్‌ సంకేతాలను లెక్కచేయకుండా కార్లు దూసుకెళ్లిన దృశ్యాలు వీడియోలో కనిపించాయి. బోల్తా పడిన కారు పక్క నుంచి ముందుగా దూసుకెళ్లిన ఎర్ర కారు అదుపుతప్పి జనాలపైకి వెళ్లింది. ఈ ప్రమాద దృశ్యాన్ని కింది వీడియోలో మీరు కూడా వీక్షించవచ్చు.

At least seven people were killed and over 20 others sustained injuries when a car went off track and crashed into a group of spectators at the Fox Hill Super Cross race in Diyatalawa today.#Srilanka #Foxhill #Diyatalawaaccidemt pic.twitter.com/AFeoYGwCQY

— Easwaran Christian Rutnam (@easwaranrutnam) April 21, 2024