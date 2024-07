July 23, 2024 / 03:38 PM IST

Srilanka Cricket: లంక ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో జాఫ్నా కింగ్స్‌ను చాంపియ‌న్‌గా నిలిపిన చ‌రిత అల‌సంక (Charitha Asalanka) జాక్ పాట్ కొట్టాడు. శ్రీ‌లంక టీ20 కెప్టెన్‌గా ఎంపిక‌య్యాడు. స్వ‌దేశంలో భార‌త జ‌ట్టుతో జ‌రిగే మూడు టీ20 సిరీస్‌లో లంకకు అత‌డు సార‌థ్యం వ‌హించ‌నున్నాడు. మంగ‌ళ‌వారం లంక క్రికెట్ బోర్డు 16 మందితో కూడిన స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. ఆల్‌రౌండ‌ర్ వ‌నిందు హ‌స‌రంగ (Wanindu Hasaranga)సార‌థిగా వైదొల‌గ‌డంతో సెలెక్ట‌ర్లు అస‌లంక‌కు బాధ్య‌త‌లు అప్ప‌గించారు.

శ్రీ‌లంక గ‌డ్డ‌పై భార‌త్ రెండు ఫార్మాట్ల సిరీస్ ఆడ‌నుంది. తొలుత టీ20, అనంత‌రం వ‌న్డే సిరీస్‌లో ఆతిథ్య జ‌ట్టుతో టీమిండియా త‌ల‌డ‌ప‌నుంది. ఈ సిరీస్ కోసం గౌతం గంభీర్ (Gautam Gambhir)నేతృత్వంలోని టీమిండియా ఇప్ప‌టికే శ్రీ‌లంకకు చేరుకుంది.

Sri Lanka announces the T20I squad for the India series, with Asalanka named as captain. #SLvIND pic.twitter.com/O5oeyFtLHU

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) July 23, 2024