April 26, 2024 / 02:23 PM IST

HanuMan | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ తేజ సజ్జా (Tejasajja) హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం హనుమాన్‌ (HanuMan). ప్రశాంత్‌వర్మ (Prasanth Varma) దర్శకత్వం తేజ సజ్జా తొలి పాన్ ఇండియా సినిమాగా.. తొలి తెలుగు సూపర్ హీరో సిరీస్‌గా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో అత్యంత గ్రాండ్‌గా విడుదలైన హనుమాన్‌ ఇటీవలే థియేటర్లలో విజయవంతంగా 100 రోజులుగా స్క్రీనింగ్ అవుతోంది.

హనుమాన్‌ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 25 సెంటర్లలో 100 బ్లాక్‌ బస్టర్‌ డేస్‌ను పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా హనుమాన్‌ చిత్రంపై ప్రముఖులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. తాజాగా హనుమాన్‌ హీరో, డైరెక్టర్‌ తెలంగాణ గవర్నర్‌ సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్‌ వారితో కొద్దిసేపు ముచ్చటించి.. సినిమా విశేషాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. మైథలాజికల్‌ సూపర్ హీరో హనుమాన్‌ పాత్రను అద్భుతంగా తెరకెక్కించిన హనుమాన్‌ డైరెక్టర్‌పై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ సందర్భంగా తేజ సజ్జా, ప్రశాంత్ వర్మ గవర్నర్‌కు హనుమాన్ ప్రతిమను బహూకరించారు.

గౌరా హరి-అనుదీప్ దేవ్‌, కృష్ణ సౌరభ్‌ సంయుక్తంగా అందించిన మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ ఈ మూవీకి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. హనుమాన్‌ ప్రస్తుతం పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌ జీ 5 (తెలుగు)లో, జియో సినిమా (హిందీ)లలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీమతి చైతన్య సమర్పణలో ప్రైమ్‌ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై కే నిరంజన్‌ రెడ్డి తెరకెక్కించారు.

అస్రిన్‌ రెడ్డి ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, వెంకట్‌ కుమార్‌ జెట్టీ లైన్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, కుశాల్‌ రెడ్డి అసోసియేట్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరించారు. ఈ మూవీలో కోలీవుడ్ భామ అమృతా అయ్యర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించింది. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్‌, వినయ్‌ రాయ్‌, రాజ్ దీపక్‌ శెట్టి, వెన్నెల కిశోర్‌ కీలక పాత్రలు పోషించారు.

Had the incredible opportunity to meet the Honourable Governor of Telangana, Sri @CPRGuv garu and very humbled to receive accolades from him for our #HanuMan completing its glorious 100Day Run in theatres❤️

Thank you sir for such encouraging words, was an absolute pleasure to… pic.twitter.com/rxZ2wUdebL

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) April 26, 2024