Lok Sabha Pols | ఆసుపత్రి నుంచి వచ్చి ఓటేసిన నారాయణమూర్తి

April 26, 2024 / 01:37 PM IST

Lok Sabha Pols | లోక్‌సభ ఎన్నికలకు (Lok Sabha Elections) రెండో విడత పోలింగ్‌ శుక్రవారం ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్‌ సాయంత్రం 6 గంటల వరకు కొనసాగనుంది. దీంతో సామాన్య ప్రజలతో పాటు ప్రముఖులు కూడా పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్దకు తరలివచ్చి తమ విలువైన ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. ఇక ఇన్ఫోసిస్‌ సహ వ్యవస్థాపకుడు నారాయణమూర్తి (Narayana Murthy), ఆయన భార్య, రాజ్యసభ సభ్యురాలు సుధామూర్తి (Sudha Murty) సైతం బెంగళూరులో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. నారాయణమూర్తి ఆసుపత్రి నుంచి నేరుగా పోలింగ్‌ కేంద్రానికి వెళ్లి ఓటు వేశారు.

ఈ సందర్భంగా నారాయణమూర్తి మాట్లాడుతూ.. ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ‘ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి మనం ఈ ఓటు హక్కును పొందుతాము. ఎంతో ఆలోచించి బాధ్యతాయుతంగా ఈ హక్కును వినియోగించుకోవాలని. ఈ అవకాశాన్ని ఎవరూ వదులుకోవద్దు’ అని ఓటర్లకు సూచించారు.

#WATCH | Karnataka: Infosys founder Narayana Murthy casts his vote at BES polling station in Bengaluru.

Karnataka is voting on 14 seats today in the second phase of Lok Sabha elections.#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/Pv81ktRzte

— ANI (@ANI) April 26, 2024