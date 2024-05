May 5, 2024 / 10:18 PM IST

LSG vs KKR : కోల్‌క‌తా నిర్దేశించిన భారీ ఛేద‌న‌లో ల‌క్నో కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్(24) దంచుతున్నాడు. 20 ప‌రుగుల వ‌ద్ద కుర్రాడు అర్నిశ్ కుల‌క‌ర్ణి(9) వెనుదిరిగినా మార్క‌స్ స్టోయినిస్(19) జ‌త‌గా ర‌న్ రేట్ పెర‌గ‌కుండా బౌండ‌రీలు బాదేస్తున్నాడు. స్టోయినిస్, రాహుల్ జోడీ రెండో వికెట్‌కు 35 ప‌రుగులు జోడించింది. దాంతో, ల‌క్నో ప‌వ‌ర్ ప్లేలో వికెట్ న‌ష్టానికి 55 ప‌రుగులు చేసింది. ఇంకా విజ‌యానికి 181 ప‌రుగులు కావాలి.

Judgment 💯

Technique 💯

Composure 💯

Ramandeep Singh with one of the best catches you’ll see 😍👏

Watch the match LIVE on @StarSportsIndia and @JioCinema 💻📱#TATAIPL | #LSGvKKR | @KKRiders pic.twitter.com/VHoXgC0qGu

— IndianPremierLeague (@IPL) May 5, 2024