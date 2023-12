December 18, 2023 / 03:58 PM IST

WTC Points Table : ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ 2023-25 పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో భార‌త జ‌ట్టు(Team India) మ‌ళ్లీ నంబ‌ర్ 1 స్టానానికి ఎగ‌బాకింది. ఆస్ట్రేలియా(Australia)తో జ‌రిగిన‌ పెర్త్ టెస్టులో పాకిస్థాన్(Pakistan) ఓటమితో రెండో స్థానంలో ఉన్న‌ టీమిండియాకు క‌లిసొచ్చింది. ఇక ఆసీస్ చేతిలో భారీ ఓట‌మితో పాక్ రెండో స్థానానికి ప‌డిపోయింది.

ప్ర‌స్తుతం భార‌త్, పాక్ 66.67 శాతం విజ‌యాల‌తో ఉన్నాయి. 50 శాతం విజ‌యాల‌తో న్యూజిలాండ్ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. స్వ‌దేశంలో కివీస్‌పై చారిత్రాత్మ‌క టెస్టు విజ‌యం సాధించిన బంగ్లాదేశ్ నాలుగు, ఆస్ట్రేలియా ఐదు, వెస్టిండీస్ ఆరు స్థానాల్లో కొన‌సాగుతున్నాయి.

India are now the Table Toppers of WTC Points Table…!!! pic.twitter.com/wr6nDV1LOo

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 17, 2023