May 16, 2024 / 09:59 PM IST

SRH vs GT : ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో జ‌ర‌గాల్సిన‌ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(SRH), గుజ‌రాత్ టైటాన్స్(Gujarat Titans) మ్యాచ్ అనుకున్న టైమ్ కంటే మ‌రింత ఆల‌స్యం కానుంది. సాయంత్రం 6:45కి వర్షం కాస్త‌ తెరిపి ఇవ్వ‌డంతో 8:00 గంట‌ల‌కు టాస్ వేద్దామ‌నుకున్నారు. తీరా ఆ స‌మ‌యానికి మ‌ళ్లీ నేనొద‌లా అంటూ వ‌రుణుడు స్టేడియాన్ని చుట్టుముట్టాడు. దాంతో, సిబ్బంది ప‌రుగున వ‌చ్చి పిచ్‌ను ప్లాస్టిక్ క‌వ‌ర్ల‌తో క‌ప్పేశారు.

షెడ్యూల్ ప్ర‌కారం రాత్రి 7:00 గంట‌ల‌కు టాస్ వేయాలి. కానీ, వాన కార‌ణంగా గంట ఆల‌స్యంగా 8:00 గంట‌ల‌కు రిఫ‌రీ, కెప్టెన్లు ప్యాట్ క‌మిన్స్, శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌లు టాస్‌కు సిద్ధ‌మ‌య్యారు. కానీ, మ‌ళ్లీ చినుకులు మొద‌ల‌య్యాయి. 8:30 గంట‌ల‌కు మ్యాచ్ షురూ కాక‌పోవ‌డంతో ఓవ‌ర్ల కోత మొద‌లైంది.



ఒకవేళ 10 గంట‌ల‌కు చిన‌కులు ఆగితే ఔట్‌ఫీల్డ్‌ను సిద్ధం చేసేందుకు కొంత స‌మ‌యం ప‌ట్టనుంది. 10: 30కి గ‌నుక మ్యాచ్ మొద‌లైతే క‌నీసం 5 ఓవ‌ర్ల ఆట సాధ్య‌మ‌వుతుంది. అయితే.. 5 ఓవ‌ర్లు ఆడిస్తారా? లేదా? అనేదానిపై మ్యాచ్ రిఫ‌రీగానీ, నిర్వాహ‌కులుగానీ ఇంకా అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న చేయ‌లేదు.

