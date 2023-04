Viral Video | స్కూటీని వెంబడించిన వీధి కుక్కలు.. ఆగి ఉన్న కారును ఢీకొన్న స్కూటీ

April 4, 2023 / 04:02 PM IST

Viral Video | ఇటీవల కాలంలో వీధి కుక్కల (Stray Dogs) దాడుల ఘటనలు తరచూ వింటున్నాం. కుక్కలు స్థానికులపై దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరుస్తున్నాయి. కొందరు కుక్కల దాడిలో మృత్యువాత పడుతున్నారు కూడా. వీధి కుక్కలు కాలి నడకన వెళ్లే వారిపైనే కాదు.. ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న వారిని కూడా వెంబడించి భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. తాజాగా ఒడిశా (Odisha) రాష్ట్రంలో ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది. రాష్ట్రంలోని బెర్హంపూర్‌ (Brahmapur) పట్టణంలో స్కూటీపై వెళ్తున్న మహిళల్ని వీధి కుక్కల గుంపు వెంబడించింది. దీంతో భయాందోళనకు గురైన వాహనదారులు వాటి నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ప్రమాదానికి గురయ్యారు.

స్థానిక గాంధీనగర్‌ (Gandhinagar) ప్రాంతానికి చెందిన ఇద్దరు మహిళలు ఓ బాలుడితో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో గాంధీనగర్‌ ఏడో లైనులో వీధి కుక్కల గుంపు వీరి వాహనాన్ని వెంబడించాయి. దీంతో భయాందోళనకు గురైన మహిళలు వాటి నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డు పక్కన ఆపి ఉన్న కారును వెనుక నుంచి బలంగా ఢీ కొట్టారు. అనంతరం వారు ఒక్కసారిగా గాల్లోకి ఎగిరి రోడ్డుపై పడ్డారు. అదృష్టవశాత్తూ ముగ్గురూ ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకుని గాయాలతో బయటపడ్డారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

#WATCH | Odisha: A woman who was scared of being bitten by stray dogs, rammed her scooty into a car parked on the side of the road in Berhampur city. There were three people on the scooty; all have sustained injuries in the incident. (03.04)

(Viral CCTV visuals) pic.twitter.com/o3MeeBYYPm

— ANI (@ANI) April 3, 2023