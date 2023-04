April 4, 2023 / 01:12 PM IST

Samantha | సమంత (Samantha)తో విడిపోయిన తర్వాత నటుడు నాగచైతన్య (Naga Chaitanya)పై అనేక రూమర్స్‌ వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. శోభిత ధూళిపాళ (Sobhita Dhulipala)తో నాగచైతన్య డేటింగ్‌లో ఉన్నారంటూ టాలీవుడ్ (Tollywood)‌, పలు వెబ్‌సైట్లలో సైతం వార్తలు పుట్టుకొచ్చాయి. అయితే ఆ వార్తలపై ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే వీరిద్దరి రిలేషన్‌ షిప్‌పై నటి సమంత చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

సమంత నటిస్తున్న పాన్‌ ఇండియా చిత్రం ‘శాకుంతలం’. ఏప్రిల్‌ 14న విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా సామ్‌ వరుస ఇంటర్వ్యూల్లో పాల్గొంటోంది. తన వ్యక్తిగత జీవితం తాలూకు అనేక విషయాలపై నిర్మొహమాటంగా అభిప్రాయాల్ని వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇటీవల నాగచైతన్యతో తన దాంపత్య జీవితంపై షాకింగ్‌ కామెంట్స్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే.

ఇప్పుడు నాగచైతన్య-శోభిత డేటింగ్‌పై నటి స్పందించిందంటూ పలు వెబ్‌సైట్లలో వార్తలు వచ్చాయి. ‘ఎవరు ఎవరితో రిలేషన్ షిప్ లో ఉన్నారనేది నేను పట్టించుకోను. ప్రేమకు విలువ ఇవ్వనివారు ఎంతమందితో డేటింగ్‌ చేసినా, చివరికి కన్నీళ్లే మిగులుతాయి. కనీసం ఆ అమ్మాయి అయినా సంతోషంగా ఉండాలి. తన ప్రవర్తన మార్చుకుని, అమ్మాయిని నొప్పించకుండా చూసుకుంటే అది అందరికీ మంచిది’ అన్నది ఆ వార్తల సారాంశం. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్లు వైరల్‌ అవుతున్నాయి. కాగా, ఈ కామెంట్లపై సామ్‌ స్పందించారు. తాను ఎప్పుడూ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదంటూ ట్విట్టర్‌ ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

I never said this!! https://t.co/z3k2sTDqu7

— Samantha (@Samanthaprabhu2) April 4, 2023