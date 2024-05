May 17, 2024 / 09:39 PM IST

MI vs LSG : ప‌దిహేడో సీజ‌న్ ఆఖ‌రి మ్యాచ్‌లో ల‌క్నో సూపర్ జెయింట్స్(Lucknow Super Giants) కొండంత స్కోర్ కొట్టింది. ముంబై ఇండియ‌న్స్ కంచుకోట‌లో చిచ్చ‌ర‌పిడుగు నికోలస్ పూర‌న్(75), కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్(55)లు విధ్వంసం సృష్టించారు. పోరాడితే పోయేదేమీ లేద‌న్న‌ట్లుగా చెల‌రేగిన వీళ్లు నాలుగో వికెట్‌కు 109 ర‌న్స్ జోడించి భారీ స్కోర్‌కు బాట‌లు వేశారు. ఆ త‌ర్వాత ఆయుశ్ బ‌దొని(22 నాటౌట్), కృనాల్ పాండ్యా(12 నాటౌట్) మెరుపుల‌తో ల‌క్నో జ‌ట్టు 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 214 ర‌న్స్ కొట్టింది. బ్యాటింగ్ పిచ్ అయిన వాంఖ‌డేలో ముంబైకి ఇది ఏమంత క‌ష్ట‌మైన‌ లక్ష్యం కాక‌పోవ‌చ్చు.

టాస్ ఓడిన ల‌క్నోకు ఆదిలోనే ముంబై పేస‌ర్ నువాన్ తుషార షాకిచ్చాడు. ఓపెన‌ర్‌గా వ‌చ్చిన దేవ్‌ద‌త్ ప‌డిక్క‌ల్(0)ను ఇన్‌స్వింగ‌ర్‌తో గోల్డెన్ డ‌క్‌గా వెన‌క్కి పంపాడు. దాంఓత‌ ల‌క్నో ఒక్క ప‌రుగుకే తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన మార్క‌స్ స్టోయినిస్(28) అండ‌గా కేఎల్ రాహుల్(55) ఇన్నింగ్స్ నిర్మించాడు. అర్జున్ టెండూల్క‌ర్ బౌలింగ్‌లో రివ్యూతో బ‌తికిపోయిన స్టోయినిస్.. అన్షుల్ కంబోజ్ ఓవ‌ర్లో హ్యాట్రిక్ ఫోర్లు బాది ఊపు తెచ్చాడు. మ‌రో ఎండ్‌లో రాహుల్ సైతం వేగం పెంచాడు.

అయితే.. ఈ జోడీని వీడ‌దీసిన పీయూష్ చావ్లా త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్లో దీప‌క్ హుడా(11)ను పెవిలియ‌న్ పంపాడు. 69 ప‌రుగుల‌కే మూడు వికెట్లు ప‌డిన వేళ క్రీజులోకి వ‌చ్చిన నికోల‌స్ పూర‌న్(75) ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగాడు. కెప్టెన్ రాహుల్‌తో పోటాపోటీగా బౌండ‌రీలు బాదిన ఈ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు 29 బంతుల్లోనే 75 ర‌న్స్ కొట్టాడు. చివ‌ర్లో కృనాల్ పాండ్యా(12 నాటౌట్), ఆయుశ్ బ‌దొని(22 నాటౌట్)లు దంచారు. రొమారియో షెప‌ర్డ్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్లో బ‌దొని రెండు సిక్స‌ర్లు బాద‌డంతో ల‌క్నో రెండొంద‌లు కొట్ట‌గ‌లిగింది.

