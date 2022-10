October 17, 2022 / 08:21 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood)యువ హీరో విశ్వ‌క్ సేన్ (Vishwak Sen), మిథిలా పాల్క‌ర్ కాంబినేషన్ లో వస్తున్న చిత్రం ఓరి దేవుడా (Ori Devuda).అశ్వ‌త్ మారిముత్తు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తున్నాడు. అక్టోబర్ 21న విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉంది టీం. ఇవాళ విశ్వ‌క్ సేన్ హీరోయిన్స్ తో కలిసి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నాడు.

సినిమా విజయం సాధించాలని వెంకటేశ్వర స్వామిని కోరుకున్నారు. ఆలయ దర్శనం అనంతరం దిగిన ఫోటో నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. త‌మిళంలో తెర‌కెక్కిన ఓ మై క‌డ‌వులేకు తెలుగు రీమేక్‌గా ఓరి దేవుడా వ‌స్తోంది. త‌మిళ వెర్ష‌న్ తెర‌కెక్కించిన అశ్వ‌త్ మారిముత్తు తెలుగులో కూడా డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో వెంక‌టేశ్ దేవుడి పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌బోతున్నాడు.

ఇప్పటికే విడుదలైన ఓరి దేవుడా టీజర్‌, ట్రైలర్‌, పాటలకు మంచి స్పందన వస్తోంది. పీవీపీ సినిమా, శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్లు ఓరి దేవుడా చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెర‌కెక్కిస్తున్నాయి.

