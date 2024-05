May 6, 2024 / 04:06 PM IST

Priyamani | ఎవరే అతగాడు సినిమాతో తొలిసారి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరిసింది ప్రియమణి (Priyamani). పెళ్లైన కొత్తలో సినిమాతో మంచి బ్రేక్ అందుకుంది. ఆ తర్వాత నాగార్జున, జగపతిబాబు, రవితేజ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌, గోపీచంద్‌ లాంటి హీరోలతో సక్సెస్‌ఫుల్ చిత్రాల్లో నటించింది. సెకండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో కూడా ఏ మాత్రం తగ్గేదేలే అనే ఫార్ములాను అప్లై చేస్తోంది. సౌత్‌లో టాప్‌ స్టార్లతో కలిసి నటించి టాప్‌ హీరోయిన్‌గా నిలిచింది.

ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యా సినిమాలు చేస్తూ దేశంలోనే వన్ ది టాప్‌ హీరోయిన్‌గా ఓ వెలుగు వెలుగుతోంది. వచ్చే రెండేళ్లపాటు

తన డేట్స్‌ అన్ని ఫుల్ అయ్యాయంటే ప్రియమణి ఎంత బిజీగా ఉందో అర్థమవుతుంది. ఇక ఓటీటీ సినిమాల విషయానికొస్తే ఈ భామ దర్శకనిర్మాతలకు మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ సెలబ్రిటీగా మారిపోయింది. చివరగా ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్‌ భామాకలాపం 2తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ప్రియమణి.. తాజాగా మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్‌ అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియో షో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3 షూటింగ్ కూడా మొదలుపెట్టింది.

అజయ్‌ దేవ్‌గన్‌ నటించిన మైదాన్‌ సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలుకరించింది. ప్రస్తుతం తమిళంలో కొటేషన్‌ గ్యాంగ్‌లో నటిస్తుండగా.. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. మరోవైపు కన్నడలో Khaimara చిత్రంలో నటిస్తోంది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ సూపర్ ఫ్యాన్ బేస్‌ సంపాదించుకున్న ప్రియమణి ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3తో ఎలా ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తుందో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు. మొత్తానికి పెళ్లికి ముందు పెళ్లి తర్వాత నో రెస్ట్‌ అంటూ టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది.

ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3 షూటింగ్ షురూ..

Shooting BEGINS 🎬

The Family Man Season 3 shoot starts

Hope to see it in the first quarter of 2025#TheFamilyMan3 #TheFamilyManS3 #TheFamilyMan #ManojBajpayee @PrimeVideoIN @BajpayeeManoj @rajndk pic.twitter.com/fk8RKp3aU6

— Praneet Samaiya (@praneetsamaiya) May 6, 2024