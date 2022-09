September 8, 2022 / 06:45 PM IST

బాలీవుడ్ (Bollywood) స్టార్ హీరోలు హృతిక్ రోషన్‌ (Hrithik Roshan), సైఫ్ అలీఖాన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న చిత్రం ‘విక్ర‌మ్ వేధ’ (Vikram Vedha). నేడు మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ ను లాంఛ్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో సైఫ్ అలీఖాన్ పోలీసాఫీస‌ర్‌గా న‌టిస్తుండ‌గా..హృతిక్ రోష‌న్ గ్యాంగ్ స్ట‌ర్‌గా న‌టిస్తున్నాడు. నువ్వా, నేనా అన్న‌ట్టుగా సైఫ్‌, హృతిక్ రోష‌న్ స్ట‌న్నింగ్ పర్‌ఫార్మెన్స్ తో అద‌ర‌గొట్టేస్తున్నారు. మాస్‌, యాక్ష‌న్ స‌న్నివేశాల‌తో సాగుతున్న ట్రైల‌ర్ సినిమాపై అంచ‌నాలు పెంచేస్తుంది.

కాగా ఈ ట్రైల‌ర్‌పై స్టార్ హీరో మాధ‌వ‌న్ ప్రశంస‌లు కురిపిస్తూ ట్వీట్ చేశాడు. ‘విక్ర‌మ్ వేధ ట్రైల‌ర్ డైన‌మిక్‌గా, గొప్ప‌గా, అద్బుతంగా ఉంది..థియేట‌ర్ల‌లో ఎప్పుడెప్పుడు సినిమా చూస్తానా..అని ఎదురుచూస్తున్నా. సెప్టెంబ‌ర్ 30న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుద‌లవుతున్న నేప‌థ్యంలో విక్ర‌మ్ వేధ టీంకు ఆల్ ది బెస్ట్’ అని ట్వీట్ చేశాడు. ఈ ట్వీట్ ఇపుడు నెట్టింట హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది.

త‌మిళంలో బ్లాక్ బాస్ట‌ర్ హిట్‌గా నిలిచిన విక్ర‌మ్ వేధ‌ను అదే టైటిల్‌తో హిందీలో కూడా రీమేక్ చేస్తున్నారు. త‌మిళంలో మాధ‌వ‌న్‌, విజ‌య్ సేతుప‌తి లీడ్ రోల్స్ లో న‌టించారు. ఒరిజిన‌ల్ వెర్ష‌న్‌ను తెర‌కెక్కించిన ద‌ర్శ‌క‌ద్వ‌యం పుష్క‌ర్‌-గాయత్రి హిందీ వెర్ష‌న్‌ను కూడా తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. ఏసియాలోనే ద‌ర్శ‌కులుగా ఉన్న మొద‌టి క‌పుల్ పుష్క‌ర్‌-గాయత్రి కావ‌డం విశేషం.

Awesomeeeeeee trailer guys… dynamic and huge ….can’t wait to see this in theaters … all the very very best-

VikramVedha in cinemas worldwide on 30 Sep 2022.@iHrithik #SaifAliKhan @PushkarGayatri @radhika_apte #BhushanKumar @Shibasishsarkar @sash041075 @chakdyn @vivekbagrawal https://t.co/LlYVgYXxyb

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) September 8, 2022