సినిమా ప్ర‌క‌టించిన‌ప్ప‌టి నుంచి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఏదో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్‌తో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తుంది ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR). టాలెంటెడ్ డైరెక్ట‌ర్ ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి (SS Rajamouli) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో రాంచ‌ర‌ణ్ (Ram Charan), జూ..ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు పోషించారు. ఈ చిత్రం గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద తెలుగు సినిమా రేంజ్‌ను మ‌రోసారి చూపించింది.

కాగా ఇపుడు ఆర్ఆర్ఆర్ మ‌రోసారి వార్త‌ల్లో నిలిచింది. ఈ చిత్రం ప్ర‌పంచంలోనే అతిపెద్ద ఐమాక్స్ థియేట‌ర్‌లో స్క్రీనింగ్ కాబోతుంది. చైనీస్ థియేట‌ర్ (TLC Chinese IMAX Theater)లో ఆర్ఆర్ఆర్ ఒరిజిన‌ల్ వెర్ష‌న్ ఇంగ్లీష్ స‌బ్ టైటిల్స్‌తో ప్ర‌త్యేకంగా ప్ర‌ద‌ర్శితం కానుంది.

సెప్టెంబ‌ర్ 30న (నేడు) సాయంత్రం 7 గంట‌ల‌కు స్క్రీనింగ్ కానున్న ఈ స్పెష‌ల్ షోకు డైరెక్ట‌ర్ ఎస్ ఎస్ రాజ‌మౌళి కూడా హాజ‌రుకాబోతుండ‌టం విశేషం. దీంతోపాటు క్వ‌శ్చ‌న్ అండ్ ఆన్స‌ర్స్ సెష‌న్‌లో కూడా పాల్గొన‌బోతున్నాడు జ‌క్క‌న్న‌. జ‌క్క‌న్న డైరెక్ట్ చేసిన బాహుబ‌లి 1,2, ఈగ‌, మ‌గ‌ధీర‌, మ‌ర్యాద రామ‌న్న చిత్రాలు కూడా రానున్న రోజుల్లో ఈ థియేట‌ర్ల‌లో స్క్రీనింగ్ కాబోతున్నాయ‌ని ఇన్ సైడ్ టాక్‌.

మొత్తానికి తెలుగు ద‌ర్శ‌కుడిగా త‌న సినిమాల‌తో ప్ర‌పంచం దృష్టిని ఆక‌ర్షిస్తున్న జ‌క్క‌న్నపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్నారు సినీ జ‌నాలు. గ్లోబ‌ల్ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద ఆర్ఆర్ఆర్ రూ.1000 కోట్లకుపైగా వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టింది.

