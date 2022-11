Drishyam 2 | రూ.100 కోట్ల మార్కు దిశగా దృశ్యం 2.. కలెక్షన్ల వివరాలివే

November 24, 2022 / 07:07 PM IST

మలయాళ హిట్ ప్రాంచైజీ ప్రాజెక్ట్‌ దృశ్యం ప్రాంచైజీ సినిమాలు విడుదలైన అన్ని భాషల్లో ప్రేక్షకాదరణ పొందుతున్నాయి. అజయ్‌ దేవ్‌ గన్‌, శ్రియా శరణ్‌ కాంబోలో వచ్చిన సినిమా దృశ్యం 2 (Drishyam 2). సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 18న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. దృశ్యం 2 మొదటి రోజు మంచి టాక్‌తో బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది.

తాజా కలెక్షన్ల అప్‌డేట్ ఒకటి ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ చిత్రం 97 కోట్ల మార్కును దాటి.. 100 కోట్ల క్లబ్‌లోకి ఎంటరయ్యే దిశగా ముందుకెళ్తోంది. అయితే రేపు వరుణ్ ధవన్ నటించిన భేడియా విడుదలవుతుండటంతో.. దృశ్యం 2 కలెక్షన్లు ఎలా ఉంటాయనేది చూడాలంటున్నారు ట్రేడ్ పండితులు.

అభిషేక్ పాఠ‌క్ (Abhishek Pathak) ద‌ర్శకత్వం వహించిన దృశ్యం 2లో అక్షయ్‌ ఖన్నా, ట‌బు, రజ‌త్ క‌పూర్‌, ఇషితా ద‌త్తా కీలక పాత్రలు పోషించారు. టీ సిరీస్‌, ప‌నోర‌మ స్టూడియోస్‌, వ‌యాకామ్ 18 స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. ఈ చిత్రానికి టాలీవుడ్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌, సంగీతం అందించాడు.

#Drishyam2 is in no mood to slow down on Day 6…

⭐️ Will swim past ₹ 💯 cr today [Day 7].

⭐️ Fifth [outright] #Hindi film to hit century in 2022.

Fri 15.38 cr, Sat 21.59 cr, Sun 27.17 cr, Mon 11.87 cr, Tue 10.48 cr, Wed 9.55 cr. Total: ₹ 96.04 cr. #India biz. pic.twitter.com/5rjTjFyPvo

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 24, 2022