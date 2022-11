November 24, 2022 / 02:22 PM IST

వన్‌ నేనొక్కడినే సినిమాతో తొలిసారి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరిసింది ఢిల్లీ భామ కృతిసనన్ (Kriti Sanon)‌. నాగచైతన్యతో దోచెయ్‌ సినిమా తర్వాత హిందీ సినిమాపైనే ఫోకస్‌ పెట్టింది. ఈ భామ 15 ఏండ్ల తర్వాత తన స్కూల్ కు వెళ్లింది. స్పెషల్ ఏంటీ అనుకుంటున్నారా..? తన సినిమాను ప్రమోట్‌ చేసేందుకు స్కూల్‌కు వెళ్లింది కృతిసనన్‌.

ప్రస్తుతం వరుణ్‌ధవన్‌ నటిస్తోన్న భేడియా (Bhediya) చిత్రంలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది కృతిసనన్. ఈ చిత్రం తెలుగులో తోడేలు టైటిల్‌తో వస్తోంది. ఈ మూవీ నవంబర్‌ 25న గ్రాండ్‌గా విడుదలవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్ లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది కృతిసనన్‌. ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా తన స్కూల్‌కు రావడం గొప్ప అనుభూతినిచ్చిందంటోంది కృతిసనన్‌.

15 ఏండ్ల తర్వాత..తిరిగి స్కూల్‌కు వచ్చా. నేను నటించిన భేడియా చిత్రాన్ని ప్రమోట్‌ చేసేందుకు నా స్కూల్‌కు తిరిగి రావడం చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. డి.పి.ఎస్. ఆర్.కె.పురం నాకు చాలా ఇచ్చింది. నిజంగా నన్నొక ఉత్తమ వ్యక్తిలా తీర్చిదిద్దింది. నా స్కూల్‌కు తిరిగి రావడం గొప్ప అనుభూతినిస్తోందని ట్వీట్ చేసింది.

కృతిసనన్ స్కూల్‌ గేట్‌ ముందు హ్యాపీ మూడ్‌లో దిగిన స్టిల్‌తోపాటు షేర్ చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.

హ్యాపీ మూడ్‌లో కృతిసనన్ ..

