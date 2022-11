November 24, 2022 / 04:46 PM IST

ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ (Pawan Kalyan) అభిమానులతోపాటు మూవీ లవర్స్‌ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న సినిమా హ‌రిహ‌ర వీర‌మ‌ల్లు (Hari Hara Veera Mallu). ప్రస్తుతం రామోజీ ఫిలిం సిటీలో షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. కాగా షూటింగ్‌పై కొత్త అప్‌డేట్‌ ఇస్తూ.. ఓ సందేశాన్ని హ‌రిహ‌ర వీర‌మ‌ల్లు టీం అందరితో పంచుకుంది.

చారిత్రాత్మక ప్రాముఖ్యత ఉన్న నాణ్యమైన సినిమాను తీయడం కాలానికి పరీక్షగా నిలుస్తుంది. రామోజీ ఫిలిం సిటీలో వేసిన భారీ సెట్టులో హరిహర వీరమల్లు షూటింగ్ వేగంగా సాగుతోంది. ఈ సినిమా ప్రపంచంలోని ప్రేక్షకులంతా సెలబ్రేట్‌ చేసుకునే మైలురాయి అవుతుందని నమ్మకంతో ఉన్నాం. సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై అద్బుతాన్ని సృష్టించడం కోసం చేసే మా ప్రయత్నానికి మీ మద్దతు, ప్రేమ ఎప్పటికీ ఉంటుందని ఆశిస్తున్నామని సందేశంలో రాసుకొచ్చింది టీం.

సినిమా షూటింగ్ లొకేషన్‌లో డైరెక్టర్ క్రిష్‌ మానిటర్‌ చెక్‌ చేసుకుంటున్న స్టిల్‌తోపాటు మరోవైపు పవన్‌ కల్యాణ్‌, క్రిష్‌ టీం సెట్స్‌లో చర్చించుకుంటున్న ఫొటో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

హ‌రిహ‌ర వీర‌మ‌ల్లు టీం సందేశం..

#HariharaVeeraMallu shoot is progressing at a brisk pace in an enormous set erected at Ramoji Film city as per schedule. @PawanKalyan garu along with a nine hundred cast and crew participating with all their might.@DirKrish @mmkeeravaani @AMRathnamOfl @venupro @ADayakarRao2 pic.twitter.com/niBlUCaRQG

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 24, 2022