July 13, 2024 / 08:27 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : బీజేపీపై క‌ర్ణాట‌క సీఎం సిద్ధ‌రామ‌య్య ఆరోప‌ణ‌ల‌కు బీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కౌంట‌ర్ ఇచ్చారు. క‌ర్ణాట‌క‌లో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల‌ను కొనేందుకు బీజేపీ త‌లా రూ. 50 కోట్లు ఆఫ‌ర్ చేస్తోంద‌ని సిద్ధ‌రామ‌య్య పేర్కొన్నారు. మ‌రి తెలంగాణ‌లో పార్టీ మారుతున్న వాళ్ల‌కు కాంగ్రెస్ ఏం ఆఫ‌ర్ చేస్తోంద‌ని కేటీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు. ఇత‌ర పార్టీ ఎమ్మెల్యేల‌కు రాహుల్ గాంధీ ఏం రేటు డిసైడ్ చేశారు అని ప్ర‌శ్నించారు. తెలంగాణ‌లో ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ క‌లెక్ష‌న్లు ట్రిపుల్ ఆర్, క‌ల్కి సినిమాల‌ను మించిపోయాయ‌ని కేటీఆర్ విమ‌ర్శించారు.

According to Karnataka CM, BJP is offering ₹ 50 Crore per MLA!!

Wonder what the Congress is offering in Telangana

Kya Rate Decide Kiya Aap Ne @RahulGandhi Ji?

After all, Telangana Mein "RR-Tax" Ki Collections #RRR Aur #KALKI2898AD‌‌ Se Bhi Zyada Hain Na ?

