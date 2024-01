January 5, 2024 / 06:05 PM IST

Vaibhav Suryavanshi : దేశవాళీ క్రికెట్‌లో పాపుల‌ర్ అయిన రంజీ ట్రోఫీ(Ranji Trophy) షురూ అయింది. టోర్నీ మొద‌లైన తొలి రోజే బీహార్ కుర్రాడు వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ (Vaibhav Suryavanshi) సంచ‌ల‌నం సృష్టించాడు. శుక్ర‌వారం పాట్నాలో ముంబైతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో బ‌రిలోకి దిగిన వైభ‌వ్.. రంజీల్లో తొలి మ్యాచ్ ఆడిన నాలుగో చిన్న వ‌య‌స్కుడిగా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు.

ప్ర‌స్తుతం వైభ‌వ్ వ‌య‌సు 12 ఏండ్ల 284 రోజులు. అతిచిన్న వ‌య‌సులోనే అరంగేట్రం చేసిన రికార్డు అజ్మీర్‌కు చెందిన‌ అలీముద్దీన్(Alimuddin) పేరిట ఉంది. అత‌డు 12 ఏండ్ల 73 రోజుల వ‌య‌సులో రంజీల్లో తొలి మ్యాచ్ ఆడాడు. 1942-43 సీజ‌న్‌లో అత‌డు రాజ్‌పుత‌నా జ‌ట్టు త‌రుఫున బ‌రిలోకి దిగాడు.

Vaibhav Suryavanshi of Bihar makes his first-class debut at the age of 12 years and 284 days. He is playing in a Ranji Trophy encounter against Mumbai.#RanjiTrophy #CricketTwitter

