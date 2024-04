April 21, 2024 / 01:41 PM IST

Abhishek Sharma : ‘ఐపీఎల్‌లో ఇంత‌కు ముందు ఒక లెక్క‌.. ఇప్పుడు ఒక లెక్క’ అంటూ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ బ్యాట‌ర్లు ఓ రేంజ్‌లో దంచుతున్నారు. ఇక ఓపెన‌ర్ అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(Abhishek Sharma) అయితే క‌నిక‌ర‌మే లేద‌న్న‌ట్టు బౌల‌ర్ల‌ను ఊచ‌కోత కోస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(T20 World Cup) స్క్వాడ్ ఎంపిక నేప‌థ్యంలో అభిషేక్ ఫిరంగిలా రెచ్చిపోతున్నాడు. ఆసీస్ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు ట్రావిస్ హెడ్‌(Travis Head)తో పోటాపోటీగా సిక్స‌ర్ల మోత మోగిస్తూ హైద‌రాబాద్ రికార్డు స్కోర్ల‌కు బాట‌లు వేస్తున్నాడు.

ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌పై సంచ‌న‌ల బ్యాటింగ్‌తో ఆక‌ట్టుకున్న అభిషేక్ మ్యాచ్ అనంత‌రం త‌న విజ‌య ర‌హ‌స్యం చెప్పాడు. హెడ్‌తో ఓపెనింగ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాని అన్నాడు. ‘ట్రావిస్ హెడ్ బ్యాటింగ్ చేస్తుంటే చూడ‌డం ఇష్టం. అంతేకాదు ఆట గురించి మేమిద్ద‌రం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుంటా. ఇది మా కాంబో హిట్ అవ్వ‌డానికి నిజంగా చాలా సాయం చేసింది. నేను క‌లిసి ఆడాల‌నుకున్న ఆట‌గాళ్ల‌లో హెడ్ ఒక‌రు. ఆసీస్ త‌ర‌ఫున మూడు ఫార్మాట్ల‌లో అద‌ర‌గొడుతున్న హెడ్‌తో ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించ‌డం నిజంగా నా అదృష్టం’ అని అభిషేక్ వెల్ల‌డించాడు. అంతేకాదు ప‌దిహేడో సీజ‌న్ కోసం తానెంత క‌ష్ట‌ప‌డ్డానికి ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ తెలిపాడు.

Abhishek Sharma about Travis head 🗣️ Obviously really joyful to watch him and we’ve been talking a lot off the field and that is really helping. He is someone that I was really looking forward to bat with throughout the season and even the Punjab boys know that I used to really… pic.twitter.com/M9uv8USwa4

— SunRisers OrangeArmy Official (@srhfansofficial) April 21, 2024