IPL 2024 : ఒక‌రి దుర‌దృష్టం మ‌రొక‌రికి అదృష్టంలా అంటుకుపోతుంది అనే సామెత‌ వినే ఉంటాం. ఈ మాట‌ ఐపీఎల్(IPL 2024) న‌యా స్టార్ జేక్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్‌(Jake Fraser-McGurk)కు అతికిన‌ట్టు స‌రిపోతుంది. టీ20ల్లో విధ్వంసక ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడుతున్న ఫ్రేజ‌ర్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో వేగ‌వంత‌మైన అర్ధ శ‌త‌కంతో చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) భ‌విష్య‌త్ స్టార్‌గా ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంటున్న ఈ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు అనుకోకుండా ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేశాడు.

ప‌దిహేడో సీజ‌న్ ఆరంభానికి ముందు స్టార్ పేస‌ర్ లుంగి ఎంగిడి గాయం కార‌ణంగా టోర్నీకి దూర‌మ‌య్యాడు. దాంతో, అత‌డి స్థానంలో ఢిల్లీ 22 ఏండ్ల ఫ్రేజ‌ర్‌ను రూ. 50 ల‌క్ష‌ల‌కు తీసుకుంది. అంతే.. ఢిల్లీకి ఓ ర‌క్ష‌కుడు వ‌రంలా దొరికిన‌ట్టైంది. ఆడిన మూడు మ్యాచుల్లోనే ఫ్రేజ‌ర్ 222.2 స్ట్ర‌యిక్ రేటుతో140 ర‌న్స్ కొట్టి పాంటింగ్, గంగూలీ న‌మ్మ‌కాన్ని నిలబెట్టాడు.

జేక్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్‌

ఈ ఏడాది ఆస్ట్రేలియా జెర్సీ వేసుకున్న ఫ్రేజ‌ర్.. తొలి మ్యాచ్‌లోనే త‌న ప్ర‌తాపం చూపించాడు. వెస్టిండీస్‌పై దుమ్మ‌రేపి ఔరా అనిపించాడు. పొట్టి ఫార్మాట్‌కు ప‌క్కాగా స‌రిపోయే ఫ్రేజ‌ర్ ఢిల్లీ మేనేజ్‌మెంట్ దృష్టిలో ప‌డ్డాడు. ఇంకేముంది గాయ‌ప‌డిని ఎంగిడి స్థానంలో ఈ ఆసీస్ స్టార్‌తో అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో నిరాశ‌ప‌రిచ‌న ఫ్రేజ‌ర్.. రెండో మ్యాచ్‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌పై శివాలెత్తిపోయాడు. ఆర్ధ శ‌త‌కంతో అజేయంగా నిలిచి ఢిల్లీని గెలిపించాడు.

ఒక్క మ్యాచ్‌తోనే త‌న ప‌రుగుల దాహం తీర‌లేద‌ని నిరూపిస్తూ గుజ‌రాత్‌పై, స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌పై ఉప్పెన‌లా విరుచుకుప‌డ్డాడు. హైదరాబాద్ స్పిన్న‌ర్ వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్ ఓవ‌ర్లో వ‌రుస‌గా 4, 4, 6, 4, 6, 6 బాది 15 బంతుల్లోనే ఫిఫ్టీతో రికార్డు సృష్టించాడు. దాంతో, 16 బంతుల్లో యాభై కొట్టిన హైద‌రాబాద్ ఓపెన‌ర్లు ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శ‌ర్మ‌లు రెండో స్థానానికి ప‌డిపోయారు.

అంతేనా.. అభిషేక్ పొరెల్‌తో క‌లిసి 84 ర‌న్స్ జోడించి ఢిల్లీని పోటీలోకి తెచ్చాడు. భారీ ఛేద‌న‌లో పంత్ సేన ఓడిపోయినా.. ఢిల్లీకి ఫ్రేజ‌ర్ రూపంలో ఓ ర‌క్ష‌కుడు దొరికాడు. ఈ యువ‌కెర‌టం త‌ర్వాతి ఢిల్లీని ఒంటిచేత్తో గెలిపించినా ఆశ్చ‌ర్య‌పోవాల్సిందేమీ లేదు. త‌దుప‌రి మ్యాచ్‌లో భాగంగా ఏప్రిల్ 24న గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌తో ఢిల్లీ త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.

