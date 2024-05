Rain | తడిసి ముద్దైన బెంగళూరు సిటీ.. ఎండ నుంచి ఉపశమనం

May 3, 2024 / 03:49 PM IST

Rain | దేశవ్యాప్తంగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. సాధారణం కంటే ఎక్కువగానే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. దీంతో ఉక్కపోతతో జనం అల్లాడిపోతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో పలు చోట్ల వర్షం (Rain) ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తోంది. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు నగరంలో (Bengaluru city) శుక్రవారం వర్షం పడింది. దీంతో సిలికాన్‌ సిటీ వర్షంతో తడిసిముద్దైంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఊదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం పడింది. దీంతో రహదారులన్నీ జలమయమయ్యాయి.

గత కొన్ని రోజులుగా ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్న నగరవాసులకు తాజాగా కురిసిన తేలికపాటి వర్షం కాస్త ఉపశమనాన్ని కలిగించినట్లైంది. గురువారం కూడా నగరంలో వర్షం పడింది. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలను నగర ప్రజలు వీడియోలు తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేస్తూ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ‘బెంగళూరులో ఎట్టకేళకు వర్షం కురిసింది..’, ‘ఈ వర్షంతో ఉక్కపోత నుంచి కాస్త ఉపశమనం లభించింది’ అంటూ వీడియోలకు క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు.

Very heavy rain in Bangalore rural. Horahalli industry area. First rain of the year 2024 #bengalururains pic.twitter.com/WCsJDUX8r9

Finally! The smell of the rain🫠🥹… How long! Finally raining in BENGALURU! #BENGALURU #bangalore #Rain I’m not crying! The sky is🥹🥰 pic.twitter.com/9RgEtORz2B

— Mayur N Gayakwad (@mayurgayakwad27) May 2, 2024