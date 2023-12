December 23, 2023 / 03:31 PM IST

Beth Mooney : భార‌త గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు(Australia Womens Team) పోరాడుతోంది. మూడో రోజు తొలి సెష‌న్ మొద‌లైన కాసేప‌టికే భార‌త్‌ను 406 ఆలౌట్ చేసిన కంగారూ జ‌ట్టు.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌ను దూకుడుగా ఆరంభించింది. టీమిండియా ఆధిక్యం 187 ప‌రుగులు ఉండ‌డంతో ఓపెన‌ర్ బేత్ మూనీ(33 : 37 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు) బౌండ‌రీల‌తో విరుచుకుప‌డింది. అయితే.. లంచ్ బ్రేక్‌కు ముందు జ‌ట్టు స్కోర్ 49 వ‌ద్ద‌ మూనీ ఊహించిన విధంగా రనౌట్ అయింది.

స్నేహ్ రానా వేసిన బంతిని సిల్లీ పాయింట్ దిశ‌గా ఆడిన మూనీ రిలాక్స్ అవుదామ‌నుకొని క్రీజు దాటింది. కానీ, అక్క‌డే కాచుకొని ఉన్న రీచా ఘోష్(Rich Ghosh) రెప్ప‌పాటులో బంతిని వికెట్ల‌పైకి విసిరింది. అది గ‌మ‌నించిన‌ మూనీ అప్ర‌మ‌త్త‌మైన ఆసీస్ ఓపెన‌ర్ బ్యాటును క్రీజులో పెట్టేందుకు ప్ర‌య‌త్నించింది. కానీ, అప్ప‌టికే బంతి వికెట్ల‌ను గిరాటేసింది. దాంతో, మూనీ నిరాశ‌గా పెవిలియ‌న్ బాట ప‌ట్టింది. అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో సుదీర్ఘ అనుభం ఉన్న మూనీ ఇలా ర‌నౌట్ కావ‌డం క్రికెట్ పండితుల్ని విస్మ‌యానికి గురి చేస్తోంది.

𝙍𝙐𝙉-𝙊𝙐𝙏! 🎯

How about that for game awareness 👌 👌

That was brilliant from Richa Ghosh 🙌 🙌

Follow the Match ▶️ https://t.co/8qTsM8XSpd #TeamIndia | #INDvAUS | @13richaghosh | @IDFCFIRSTBank

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 23, 2023