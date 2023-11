Anand Mahindra | శ్రీలంకపై భారత్‌ సూపర్‌ విక్టరీ.. మన బౌలర్లు లంకను భయబ్రాంతులకు గురిచేశారన్న మహీంద్రా

November 3, 2023 / 11:53 AM IST

Anand Mahindra | వన్డే ప్రపంచకప్‌ (World Cup match)లో టీమ్‌ఇండియా (Team India) అప్రతిహత విజయాల పరంపర కొనసాగుతోంది. ప్రత్యర్థితో సంబంధం లేకుండా దూసుకెళ్తున్న రోహిత్‌ సేన స్వదేశంలో జరుగుతున్న మెగాటోర్నీలో వరుసగా ఏడో విజయం సాధించింది. గురువారం ముంబై వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగిన పూర్తి ఏకపక్ష పోరులో భారత్‌ 302 పరుగుల తేడాతో శ్రీలంక (Sri Lanka)ను చిత్తు చేసింది. లంక బ్యాటర్లను భారత బౌలర్లు కోలుకోలేని దెబ్బకొట్టారు. దీంతో లక్ష్యఛేదనలో శ్రీలంక 19.4 ఓవర్లలో కేవలం 55 పరుగులకే ఆలౌటైంది. టీమ్‌ఇండియా విజయంతో దేశమంతా సంబరాలు చేసుకుంటోంది. ఈ విజయంపై దిగ్గజ వ్యాపారవేత్త, మహీంద్రా అండ్‌ మహీంద్రా సంస్థల చైర్మన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా (Anand Mahindra) స్పందించారు. భారత బౌలర్లు శ్రీలంకను భయబ్రాంతులకు గురిచేశారన్నారు. ఈ మేరకు ట్వీట్‌ చేశారు.

‘భారత బౌలర్లు శ్రీలంకను భయబ్రాంతులకు గురిచేశారు. వెస్టిండీస్ టీం ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్న రోజుల్లోనూ వారి బౌలర్లు ప్రత్యర్థి టీం వికెట్లు ఈ రీతిలో కూల్చారని నేను అనుకోను. మనోళ్లు నిజంగా శ్రీలంకకు భయానకవాతావరణం సృష్టించారు. మ్యాచ్ ముగియడంతో శ్రీలంక ఇక్కట్లు తీరినందుకు నేనైతే సంతోషించా’ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం మహీంద్రా ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

Not even in the glory days of the West Indies, when their pace attack was the most feared in the world, do I recall them ever unleashing this rain of wickets twice on the same team. A reign of terror… When the match ended, I just felt relief that the suffering had ended for SL. https://t.co/qYkPjlibfg

— anand mahindra (@anandmahindra) November 2, 2023