IKEA India | యువతికి భయంకరమైన అనుభవం.. ఐకియా స్టోర్ లో డిజర్ట్ తింటుండగా పైనుంచి పడిన చచ్చిన ఎలుక

July 18, 2023 / 12:47 PM IST

IKEA India | భారత్ లోని అతిపెద్ద ఫర్నిచర్ స్టోర్ అయిన ఐకియా (IKEA India)లో ఓ మహిళకు భయంకరమైన అనుభవం ఎదురైంది. స్టోర్ లోని ఫుడ్ కోర్టులో స్నాక్స్ చేస్తుండగా తన టేబుల్ పైకి చచ్చిన ఎలుక (Dead Rat) పడింది. ఈ ఘటన కర్ణాటక (Karnataka) రాజధాని బెంగళూరు (Bengaluru)లో చోటు చేసుకుంది.

వివరాల్లోకి వెళితే.. శరణ్య అనే యువతి తన స్నేహితులతో కలిసి నగరంలోని నాగసాంద్ర (Nagasandra)లో గల ఐకియా స్టోర్ కు వెళ్లింది. షాపింగ్ పూర్తైన తర్వాత మధ్యాహ్నం సమయంలో ఐకియా ఫుడ్ కోర్టు (Food Court)లో డిజర్ట్ తీసుకుని టేబుల్ పై కూర్చుని తింటోంది. ఇంతలో పై నుంచి టేబుల్ పైకి ఓ చచ్చిన ఎలుక పడింది. దీంతో ఒక్కసారిగా షాకైన ఆ యువతి వెంటనే ఫొటో తీసి.. ట్విట్టర్ లో పోస్టు చేయడంతో అది కాస్తా వైరల్ గా మారింది. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా షాకైనట్లు తెలిపింది.

శరణ్య ట్వీట్ పై ఐకియా ఇండియా స్పందించింది. జరిగిన దానికి శరణ్యకు క్షమాపణలు తెలిపింది. ఘటనపై దర్యాప్తు చేపడుతున్నట్లు చెప్పింది. అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపడతామని హామీ ఇచ్చింది. పరిశుభ్రతకు తాము మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు పేర్కొంది.

Wtf.. guess what fell in our food table at ikea 🤕🤕🤕🤒🤒 I can't even. We were eating and this rat just dropped dead.. Most bizzare moment ever! @IKEA @IKEAIndia pic.twitter.com/R45C1BCNkc

Hej! We apologize for the unpleasant incident at IKEA Nagasandra. We're currently investigating the situation & ensuring to take all precautionary efforts. Food safety and hygiene is our top priority, and we want our customers to always have the best shopping experience at IKEA.

— IKEAIndia (@IKEAIndia) July 17, 2023