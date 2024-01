Heavy Rain Lashes Parts Of Thoothukudi Visuals From Kovilpatti Area

Heavy rains | తమిళనాడును మరోసారి ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు.. స్తంభించిన జనజీవనం

Heavy rains | తమిళనాడు (Tamil Nadu) రాష్ట్రాన్ని మరోసారి భారీ వర్షాలు (Tamil Nadu Rains) ముంచెత్తుతున్నాయి. ఆదివారం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది.

January 9, 2024 / 04:26 PM IST

Heavy rains | తమిళనాడు (Tamil Nadu) రాష్ట్రాన్ని మరోసారి భారీ వర్షాలు (Tamil Nadu Rains) ముంచెత్తుతున్నాయి. ఆదివారం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. తూత్తుకుడి, కడలూరు, కోయంబత్తూరు, తంజావూరు, కాంచీపురం, దిండిగల్, విల్లుపురం, మైలాడుతురై, నాగపట్నం, వెల్లూరు, రాణిపేట్, తిరువణ్ణామలై, తిరువారూర్, కళ్లకురిచ్చి, చెంగల్‌పట్టు, కన్యాకుమారి సహా 18 జిల్లాలో ఎడతెరిపిలేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో పలు ప్రాంతాలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. రోడ్లన్నీ వాగులను తలపిస్తున్నాయి. ఈ వర్షం కారణంగా జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించింది.

#WATCH | Tamil Nadu: Heavy rain lashes parts of Thoothukudi; visuals from Kovilpatti area. pic.twitter.com/iujcjnFMDC — ANI (@ANI) January 9, 2024

ముఖ్యంగా తురునెల్వేళి, తూత్తుకుడి జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో ఆ రెండు జిల్లాల్లో జనజీవనం అస్తవ్యస్థమైంది. ఇక రాష్ట్ర రాజధాని చెన్నైలో రోడ్లన్నీ నదులను తలపిస్తున్నాయి. పలు చోట్ల ఆలయాల్లోని వర్షపు నీరు ప్రవేశించింది. భారీ వర్షం నేపథ్యంలో నాగపట్టిణం, కిల్వేలూర్‌ తాళూకా, కుడ్డలూర్‌, విల్లుపురం, కళ్లకురిచి, రాణిపేట్‌, వెల్లోర్‌, తిరువణ్ణమళైలో అధికారులు స్కూళ్లు, కాలేజీకు సెలవు ప్రకటించారు. కొన్ని ప్రైవేటు కార్యాలయాలు ఉద్యోగులకు ఇంటి నుంచి పని కల్పిస్తున్నారు.

#WATCH | Rain lashes several parts of Tamil Nadu; Visuals from Dindigul. pic.twitter.com/P8fx6ErPrE — ANI (@ANI) January 9, 2024

బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడటంతో పాటు ఈశాన్య గాలుల ప్రభావం తమిళనాడులో కురుస్తున్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు. మైచాంగ్ తుఫాను అంత తీవ్రంగా ఇప్పుడు ఉండదని, అయితే తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు. లోతట్టు ప్రాంతాల నివాసితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.

#WATCH | Mayiladuthurai, Tamil Nadu: Due to heavy rainfall, the premises of Vaitheeswaran temple inundated (08/01) pic.twitter.com/b3s3rTuKNe — ANI (@ANI) January 8, 2024

VIDEO | Roads remain waterlogged in Cuddalore district, Tamil Nadu amid heavy rainfall in the region.#TamilNaduRains pic.twitter.com/FsduMfsdLT — Press Trust of India (@PTI_News) January 9, 2024

