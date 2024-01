January 9, 2024 / 01:37 PM IST

Rats In IRCTC Stall | రైళ్ల (Trains)లో అందించే ఆహార పదార్థాల నాణ్యత గురించి ఏదో ఒక వివాదం తరచూ నెలకొంటూనే ఉంటుంది. ఆహారం సరిగా లేదని, రైల్వే పాంట్రీ అపరిశుభ్రంగా ఉందంటూ ప్రయాణికులు తరచూ కంప్లెయింట్స్‌ చేస్తుంటారు. ఇక రైల్వే స్టేషన్స్‌లో లభించే ఆహారం పరిస్థితి కూడా ఇంచుమించు ఇంతే. అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో పెట్టిన ఆహారాన్ని రైళ్లలో విక్రయిస్తుంటారు. వేరే దారి లేక ప్రయాణికులు కూడా వాటిని కొనుగోలు చేసి తింటుంటారు. అయితే, ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్న వీడియో చూస్తే ఇకపై రైళ్లలో ఆహారం కొనేందుకు ధైర్యం చేయలేరు. ఎందుకంటే ఓ రైల్వే స్టేషన్‌లోని స్టాల్‌లో ఉంచిన ఫుడ్‌పై ఎలుకలు స్వైర విహారం చేస్తూ కనిపించాయి.

మధ్యప్రదేశ్‌ (Madhya Pradesh)లోని ఇటార్సీ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్‌లోని (Itarsi Junction railway station) ఐఆర్‌సీటీసీ స్టాల్‌లో (IRCTC Stall) ఉంచిన స్నాక్స్, ఇతర పదార్థాలపై ఎలుకలు యథేచ్ఛగా తిరుగుతూ ఓ ప్రయాణికుడి కంటపడ్డాయి. ఆరు నుంచి ఏడు ఎలుకలు ఆ స్టాల్ మొత్తం కలియతిరుగుతూ అక్కడున్న ఆహారాన్ని తింటూ కనిపించాయి. సౌరభ్‌ అనే ప్రయాణికుడు ఈ తతంగాన్నంతా వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు. ‘ఐఆర్‌సీటీసీ స్టాల్‌లోని ఆహారాన్ని ఎలుకలు తనిఖీ చేస్తున్నాయి. నేను రైల్వే స్టేషన్‌లో దొరికే ఆహారాన్ని తినకుండా ఉండేందుకు కారణం ఇదే..!!’ అంటూ వీడియోకి క్యాప్షన్‌ ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది. ఇక ఈ ఘటనపై రైల్వే అధికారులు కూడా స్పందించారు. వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.

Rats on IRCTC food Inspection Duty 🤢

The Reason why i avoid eating food from Railway Station Vendors!!

📍Itarsi Junction, Madhya Pradesh @IRCTCofficial @AshwiniVaishnaw @RailMinIndia #IndianRailways pic.twitter.com/8y2eXbb9td

— Saurabh • A Railfan 🇮🇳 (@trainwalebhaiya) January 6, 2024