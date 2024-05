May 4, 2024 / 11:31 AM IST

Sri Venkateswara Creations | రాజావారు రాణిగారు (RajaVaaru RaniGaaru) సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు దర్శకుడు రవికిరణ్ కోలా (Ravikiran Kola). కిరణ్ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram) హీరోగా, రహస్య గోరక్ (Rahasya Ghorak) హీరోయిన్‌గా 2019లో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం మంచి విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసింది. ఇక తన మొదటి సినిమాతోనే సక్సెస్ అందుకున్న కిరణ్, ఇప్పుడు వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతున్నాడు. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా ద‌ర్శ‌కుడు రవికిరణ్ కోలా త‌న కొత్త ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే.

టాలీవుడ్ టాప్ ప్రోడ‌క్ష‌న్స్ సంస్థ అయిన శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ (Sri Venkateswara Creations) త‌న కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను రవికిరణ్ కోలాతో చేయ‌బోతున్న‌ట్లు గ‌తేడాది సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌క‌టించింది. అయితే ఈ ప్ర‌క‌ట‌న వ‌చ్చిన అనంత‌రం కొత్త‌గా ఎటువంటి అప్‌డేట్‌ను ఇవ్వ‌లేదు. తాజాగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించి సాలిడ్ అప్‌డేట్‌ను పంచుకుంది. రవికిరణ్ కోలా (Ravikiran Kola) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చే ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో రౌడీ హీరో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ హీరోగా న‌టించ‌బోతున్నాడు. రూర‌ల్ యాక్ష‌న్ డ్రామాగా రాబోతున్న ఈ మూవీకి సంబంధించి మ‌రిన్ని వివ‌రాల‌ను మే 09న ప్ర‌క‌టించ‌బోతున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి మరిన్ని అప్‌డేట్‌ల కోసం చూస్తూనే ఉండండి అంటూ శ్రీ వెంకటేశ్వర బ్యాన‌ర్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చింది.

