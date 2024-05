May 4, 2024 / 11:15 AM IST

Rajinikanth – Amithab | సూప‌ర్ స్టార్ ర‌జినీకాంత్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘వెట్టయాన్‌’(Vettayan). తెలుగులో వేట‌గాడు అని వ‌స్తున్న ఈ సినిమాకు జై భీమ్ ఫేమ్ టి.జె.జ్ఞానవేల్‌ దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. అమితాబ్‌, ఫహద్‌ ఫాజిల్‌, రానా, మంజు వారియర్‌, రితికా సింగ్‌, దుషారా విజయన్ ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా షూటింగ్ 75 శాతం వ‌ర‌కు కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఇక ఈ సినిమాలో ముఖ్య‌మైన సన్నివేశాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో షూటింగ్ జ‌రుపుకోగా తాజాగా ‘వెట్టయాన్‌’ ముంబైకి షిప్ట్ అయ్యింది. ఈ సినిమా చివ‌రి పార్ట్ ను ముంబైలో షూట్ చేస్తున్న‌ట్లు స‌మాచారం. అయితే తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్‌ను చిత్ర‌బృందం పంచుకుంది.

ఈ సినిమా ముంబైలో షూటింగ్ సెట్స్‌లో జాయిన్ అయ్యాడు బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చ‌న్. వెట్టయాన్ సెట్స్ నుంచి అమితాబ్, రజిని ఫొటోలను లైకా సంస్థ షేర్ చేసింది. ఇద్దరు ఇండియన్ సూపర్ స్టార్స్ ఒకే చోట స్టైలిష్ లుక్స్ తో కనపడటంతో ఈ ఫొటోలు వైరల్ గా మారాయి.

ఈ మూవీలో గురు ఫేం రితికా సింగ్ (Ritika Singh) ఈ చిత్రంలో వన్ ఆఫ్ ది ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. జైభీమ్‌ లాంటి సామాజిక సందేశాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన జ్ఞానవేళ్‌ సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఇద్దరు లెజెండరీ యాక్టర్లను ఎలాంటి పాత్రల్లో చూపించబోతున్నాడన్నది సస్పెన్స్ నెలకొంది.

