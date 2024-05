May 4, 2024 / 10:53 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని మొంగోల్పురి ఏరియాలో చంద్రికా దీక్షిత్ అనే అమ్మాయి ఓ ఫుడ్ స్టాల్ న‌డుపుతోంది. వ‌డాపావ్ గ‌ర్ల్‌(Vada Pav Girl)గా ఆమె చాలా ఫేమ‌స్‌. అయితే ఇటీవ‌ల ఆమెను పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు వీడియో వైర‌ల్ అయ్యింది. దీనిపై ఢిల్లీ పోలీసులు స్పందిస్తూ.. ఆ అమ్మాయిని అరెస్టు చేయ‌లేద‌న్నారు. ఆమెపై ఎటువంటి కేసు న‌మోదు చేయ‌లేద‌న్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం త‌న ఫుడ్ స్టాల్ బండి వ‌ద్ద భండారాను ఆర్గ‌నైజ్ చేసిందామె. ఆ స‌మ‌యంలో స్థానికుల‌కు, ఆమె మ‌ధ్య గొడ‌వైంది. ఎటువంటి మున్సిప‌ల్ ప‌ర్మిష‌న్ లేకుండా ఆమె త‌న స్టాల్ న‌డుపుతోంది. భారీ సంఖ్య‌లో ఆన్‌లైన్ క్రియేట‌ర్లు కూడా ఆమెకు క‌స్ట‌మ‌ర్లుగా ఉన్నారు. దీంతో అక్క‌డ భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతోంది. భండారా జ‌రుగుతున్న స‌మ‌యంలో ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతున్న‌ట్లు స్థానికులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ స‌మ‌యంలో అక్క‌డ‌కు పోలీసులు వెళ్లారు. వారితో ఆమె అస‌భ్యంగా ప్ర‌వ‌ర్తించింది. దీంతో ఆమె స్టాల్‌ను సీజ్ చేసి ఆమెను పోలీసు స్టేష‌న్‌కు తీసుకువెళ్లారు. దీక్షిత్‌పై ఎటువంటి కేసు బుక్ చేయ‌లేదని, ఆమెను అరెస్టు చేయ‌లేద‌ని ఔట‌ర్ ఢిల్లీ డీసీపీ తెలిపారు.

#VadaPav girl arrested…Selling drama on road more than VadaPav everyday. #WomenEmpowerment at its peak in 🇮🇳 by doing cheap, misleading and blackmailing acts by women. pic.twitter.com/0tEwdkFkxo

— AmendLaws4Men (@AmendLaws4Men) May 3, 2024