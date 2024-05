May 14, 2024 / 05:27 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్(Lucknow Super Giants) కీల‌క మ్యాచ్‌కు సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌పై గెలిచి ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిల‌వాల‌నే క‌సితో ఉంది. ఈ స‌మ‌యంలో ల‌క్నో ఫ్రాంచైజీ య‌జ‌మాని సంజీవ్ గొయెంకా(Sanjiv Goenka), కెప్టెన్ రాహుల్(KL Rahul) ఫొటో ఒక‌టి నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆ ఫొటోలో గొయెంకా.. రాహుల్‌ను ప్రేమ‌గా కౌగిలించుకున్నాడు. దాంతో, గొయెంకా ప్ర‌వ‌ర్త‌న‌లో మార్పును చూసిన‌ అభిమానులు ఒకింత షాక్ అవుతున్నారు.

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌పై దారుణ ఓట‌మి అనంత‌రం రాహుల్‌ను గొయెంకా మైదానంలోనే క‌డిగిపారేశాడు. రాహుల్ వైపు చేయి చూప‌స్తూ దుర్బాష‌లాడిన వీడియో క్ష‌ణాల్లో వైర‌ల్ అయింది. దాంతో, మాజీ క్రికెట‌ర్ల నుంచి అభిమానుల వ‌ర‌కూ అంద‌రూ గొయెంకా తీరును తీవ్రంగా విమ‌ర్శించారు. ఊహించ‌ని ప‌రిణామంతో షాక్ తిన్న గొయెంకా ఆ వివాదానికి తెర దించాడు.

KL Rahul with Sanjiv Goenka at the special Dinner in Sanjiv Goenka’s home last night in Delhi. [LSG]

– All is well at LSG Camp. 🌟 pic.twitter.com/W5BtE0Qmff

— Johns. (@CricCrazyJohns) May 14, 2024