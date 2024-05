May 14, 2024 / 05:40 PM IST

Harom hara | టాలీవుడ్‌ హీరో సుధీర్‌బాబు (Sudheer Babu) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం హరోం హర (Harom Hara: The Revolt). సెహరి ఫేం జ్ఞానసాగర్‌ ద్వారకా కథనందిస్తూ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ చిత్రం మే 31న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో నెట్టింట సందడి చేస్తున్నాడు సుధీర్‌ బాబు. తాజాగా తన కొడుకు కోక్‌ బాటిల్‌పై కత్తెరతో మ్యూజిక్‌ వాయిస్తుంటే.. సుధీర్ బాబు మురుగుడి మాయ పాట పాడాడు.

తండ్రీకొడుకులిద్దరి సరదా ప్రమోషన్స్‌ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. పాన్ ఇండియా స్టోరీ నేపథ్యంలో Sudheer18గా వస్తోన్న ఈ మూవీ నుంచి మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన కాన్సెప్ట్‌ టైటిల్‌ వీడియో, పోస్టర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. 1989 బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో చిత్తూరులోని కుప్పం నేపథ్యంలో సాగే స్టోరీతో పీరియాడిక్ యాక్షన్‌ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై సుమంత్‌ నాయుడు తెరకెక్కిస్తున్నారు.

హరోంహర చిత్రానికి చేతన్ భరద్వాజ్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో సుధీర్‌బాబు కథానుగుణంగా కుప్పం యాసలో మాట్లాడబోతున్నాడట‌. ఇక ఈ చిత్రానికి అరవింద్‌ విశ్వనాథన్‌ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు‌.

ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన కనులెందుకో, మురుగుడి మాయ పాటలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. హరోంహర నుంచి చిన్న అప్‌డేట్.. అదేంటో మీరే ఊహించాలి.. అంటూ హంతకుడెరో తెలుసుకున్నా..సుబ్రహ్మణ్యం మాస్ సంభవం లోడింగ్‌ అంటూ రిలీజ్ చేసిన వీడియో ఒకటి ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

What a cool rendition of #MurugudiMaaya by @IsudheerBabu, accompanied by his son's music

