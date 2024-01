January 9, 2024 / 03:36 PM IST

Earthquake | కొత్త ఏడాది వేళ జపాన్‌ (Japan)ను వరుస భూకంపాలు (Earthquake) వణికించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ భూకంపం నుంచి జపాన్‌ వాసులు తేరుకోక ముందే ఆ దేశంలో మరోసారి భారీ భూకంపం సంభవించింది. సెంట్రల్‌ జపాన్‌లో 6.0 తీవ్రతతో మంగళవారం భూమి కంపించింది. హోన్షు కోస్ట్‌ (Coast of Honshu) తీరంలో మధ్యాహ్నం 2.29 గంటలకు ప్రకంపనలు చోటు చేసుకున్నాయి. అయితే, ఈ సారి సునామీ (tsunami) హెచ్చరికలేవీ జారీ చేయలేదని జపాన్‌ మీడియా వెల్లడించింది.

కొత్త సంవత్సరం మొదటిరోజు జపాన్‌లో వరుస భూకంపాలు సంభవించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో సుమారు 200 మందికిపైనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వందల సంఖ్యలో ప్రజలు గల్లంతయ్యారు. ఇప్పటికీ సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇంతలో మరోసారి భూమి కంపించడంతో అక్కడి ప్రజలు హడలిపోతున్నారు.

An earthquake with a magnitude of 6 on the Richter Scale hit near West Coast of Honshu, Japan at 2:29 PM (IST): National Center for Seismology pic.twitter.com/vU20rlMUX5

— ANI (@ANI) January 9, 2024