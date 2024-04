Devotes Gather In Huge Numbers And Offer Namaz At Jama Masjid In Ahmedabad On The Occasion Of Eid Ul Fitr

Ramadan | దేశవ్యాప్తంగా రంజాన్‌ ప్రార్థనలు.. ఈద్గాల వద్ద సందడి

Ramadan | పవిత్ర రంజాన్‌ (Ramadan) పర్వదినాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ముస్లిం సోదరులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు.

April 11, 2024 / 10:23 AM IST

Ramadan | పవిత్ర రంజాన్‌ (Ramadan) పర్వదినాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ముస్లిం సోదరులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఢిల్లీ, హైదరాబాద్‌, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఉత్తరప్రదేశ్‌, గుజరాత్‌ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో ఉదయం నుంచే రంజాన్‌ సందడి మొదలైంది. ముస్లిం సోదరులు ఉదయం నుంచి ఈద్గాల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసుకున్నారు. చిన్నా పెద్దా తేడాలేకుండా ఒకరికొకరు ఆలింగనం చేసుకొని రంజాన్‌ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ముస్లింల ప్రార్థనలకు ఎటువంటి ఇబ్బందీ లేకుండా స్థానిక పోలీసులు పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పలు చోట్ల ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు విధించారు.

#WATCH | People offer Namaz on the occasion of Eid-ul-Fitr. (Drone visuals from Delhi’s Jama Masjid) pic.twitter.com/GyY2SuNySp — ANI (@ANI) April 11, 2024

#WATCH | Gujarat: Devotes gather in huge numbers and offer namaz at Jama Masjid in Ahmedabad, on the occasion of Eid-ul-Fitr. pic.twitter.com/ssCg34X4kM — ANI (@ANI) April 11, 2024

#WATCH | West Bengal | People gathered at Siliguri’s Kanchenjunga Stadium to offer prayers on the occasion of Eid pic.twitter.com/bLXRMcwCTP — ANI (@ANI) April 11, 2024

#WATCH | Telangana: People gather at Mecca Masjid mosque & Charminar in Hyderabad on the occasion of Eid-ul-Fitr. pic.twitter.com/zVnzlcppNX — ANI (@ANI) April 11, 2024

#WATCH | Tamil Nadu: Devotees gather in large numbers to offer namaz at Ellis Nagar, Madurai on the occasion of Eid-ul-Fitr. pic.twitter.com/B3U9NmkdW1 — ANI (@ANI) April 11, 2024

#WATCH | Uttar Pradesh: People offer Namaz at Shahjamal Aligarh Eidgah on the occasion of Eid-ul-Fitr. pic.twitter.com/KLfFvECF6q — ANI (@ANI) April 11, 2024

#WATCH | Delhi: BJP leader Shahnawaz Hussain offers namaz at Parliament Street Mosque, on the occasion of Eid-ul-Fitr. pic.twitter.com/8BVhN0y95M — ANI (@ANI) April 11, 2024

#WATCH | Tamil Nadu: Devotees gather at Islamiyah Matriculation Higher Secondary School in Coimbatore, to offer namaz on the occasion of Eid-ul-Fitr. pic.twitter.com/bqwrgyJU1K — ANI (@ANI) April 11, 2024

#WATCH | Madhya Pradesh: Devotees offer namaz at Idgah, Bhopal on the occasion of Eid-ul-Fitr. pic.twitter.com/Ld2RjdvsLN — ANI (@ANI) April 11, 2024

#WATCH | Former Union Minister and BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi offers namaz at Panja Sharif Dargah, Kashmere Gate, on the occasion of #EidUlFitr pic.twitter.com/8kfiDjgP9f — ANI (@ANI) April 11, 2024

#WATCH | Children hug as they celebrate after offering Namaz in Delhi’s Jama Masjid on the occasion of Eid-ul-Fitr. pic.twitter.com/X4DpOrIRoy — ANI (@ANI) April 11, 2024

#WATCH | Mumbai: Devotees offer ‘namaz’ at Mahim Masjid on the occasion of Eid-ul-Fitr. pic.twitter.com/Xwt3jgLs8R — ANI (@ANI) April 11, 2024

#WATCH | Delhi: Devotees offer ‘namaz’ at Jama Masjid on the occasion of Eid-ul-Fitr. pic.twitter.com/000QJdDjPn — ANI (@ANI) April 11, 2024

Also Read..

PM Modi: ఇండో-చైనా బోర్డ‌ర్ స‌మ‌స్య‌ను స‌త్వ‌ర‌మే ప‌రిష్క‌రించాలి: ప్ర‌ధాని మోదీ

Eid Prayers | చర్చిలో ముస్లింల ఈద్‌ ప్రార్థనలు..

Ultra Processed Food | అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్‌ ఫుడ్‌ తింటున్నారా.. అయితే మీరు ఈ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో చనిపోవచ్చు!

Read Today's Latest National Telugu News