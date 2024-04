April 25, 2024 / 08:06 AM IST

Bheema Movie | టాలీవుడ్ మాచో స్టార్ గోపీచంద్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘భీమా’. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వచ్చిన ఈ సినిమాకు కన్నడ దర్శకుడు ఏ హర్ష ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహించ‌గా.. ప్రియా భవానీ శంకర్‌, మాళవిక శర్మ హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఈ చిత్రం మ‌హా శివ‌రాత్రి కానుక‌గా మార్చి 08న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద‌ యావ‌రేజ్‌గా నిలిచింది. అయితే ఈ సినిమా తాజాగా ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేసింది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్‌లో ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం తెలుగుతో పాటు త‌మిళం, మ‌ల‌యాళం, హిందీ, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ విష‌యాన్ని డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్ ఎక్స్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డించింది. శ్రీసత్యసాయి ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌పై కేకే రాధామోహన్ ఈ సినిమాను నిర్మించ‌గా.. ‘సలార్‌’ ఫేమ్‌ రవి బస్రూర్‌ సంగీతం అందించాడు. ప్రియాంక భవానీ శంకర్‌, మాళవిక శర్మ హీరోయిన్లుగా అలరించిన ఇందులో వెన్నెల కిషోర్‌, రఘుబాబు, నాజర్‌, నరేష్‌ కీలకపాత్రల్లో నటించారు.

In only a few hours, Bhimaa will be all yours 💓

Watch the Trailer Now – https://t.co/CITN3AuxKQ#BhimaaonHotstar Streaming from Midnight!@YoursGopichand @priya_Bshankar @ImMalvikaSharma @NimmaAHarsha@KKRadhamohan @RaviBasrur@SriSathyaSaiArt pic.twitter.com/KLxBiX5vhg

— Disney+ Hotstar Telugu (@DisneyPlusHSTel) April 24, 2024