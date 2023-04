Bengaluru Rains | బెంగళూరును ముంచెత్తిన అకాల వర్షాలు.. స్తంభించిన జనజీవనం

April 5, 2023 / 01:20 PM IST

Bengaluru Rains | కర్ణాటక (Karnataka) రాజధాని బెంగళూరు (Bengaluru)ను అకాల వర్షాలు (Heavy Rains) ముంచెత్తాయి. మంగళవారం సాయంత్రం ఉరుములు, మెరుపులతోపాటు ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. మరోవైపు భారీ వర్షాలతో నగరంలోని రహదారులు పూర్తిగా నీట మునిగిపోయాయి. దీంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ట్రాఫిక్‌ను నియంత్రించేందుకు పోలీసులు తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. మరోవైపు భారీ వర్షాల కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ఇండ్లలోకి వరద నీరు ప్రవేశించింది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

మరో రెండు రోజుల పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. బెంగళూరుతో పాటు చామరాజనగర్, కొలార్ జిల్లాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. మంగళవారం సాయంత్రం బెంగళూరులోని దేవనహళ్లి (Devanahalli) ప్రాంతంలో 45.2 మి.మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. దాంతో, ఆ ప్రాంతంలో విద్యుత్‌ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు నగరంలో ఇటీవల నూతనంగా ప్రారంభించిన నల్లూరుహళ్లి మెట్రో స్టేషన్‌లోకి భారీగా వర్షపు నీరు వచ్చి చేరింది. స్టేషన్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌, టికెట్‌ కౌంటర్ల వద్ద భారీగా వర్షపు నీరు నిలబడ్డాయి. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

భారీ వర్షం కారణంగా.. కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (Kempegowda International Airport) జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుపోయింది. దీంతో మొత్తం 14 విమానాలను దారి మళ్లించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వీటిలో 12 విమానాలను చెన్నైకి, ఒక విమానాన్ని కోయంబత్తూరుకు, మరొక విమానాన్ని హైదరాబాద్‌కు మళ్లించారు. దారి మళ్లించిన వాటిలో ఏడు ఇండిగో విమానాలు, మూడు విస్తారా, రెండు ఆకాశ ఎయిర్‌లైన్స్‌, ఒక గో ఎయిర్‌, ఒక ఎయిర్‌ ఇండియా విమానం ఉంది. బెంగళూరు నుంచి వెళ్లాల్సిన 6 విమానాలు ఆలస్యంగా బయల్దేరినట్లు విమానాశ్రయ అధికారులు మీడియాకు వివరించారు.

Inside the brand new Nallurhalli Metro station.

Water on the platform as well near the ticketing counter. @cpronammametro one rain, and water has seeped inside fully. pic.twitter.com/HhJFt8aQkw

— Whitefield Rising (@WFRising) April 4, 2023