Satyabhama | టాలీవుడ్ బ్యూటీ కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) త్వరలోనే సత్యభామ (Satyabhama)గా అలరించేందుకు రెడీ అవుతుందని తెలిసిందే. సుమన్ చిక్కాలా డైరెక్షన్‌లో Kajal 60గా వస్తోన్న ఈ మూవీ మే 24న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో కాజల్ అండ్ టీం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది. ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూలో కాజల్ తనకిష్టమైన హీరోలెవరో చెప్పింది.

మీ ఫేవరేట్‌ కోస్టార్లు ముగ్గురు లేదా మీకు వెంటనే ఫోన్‌ చేయాలనిపిస్తే ఏ హీరోలకు చేస్తారని కాజల్‌ అగర్వాల్‌ను యాంకర్ అడిగాడు. దీనికి కాజల్ స్పందిస్తూ.. బాలకృష్ణ, నాగార్జున, రాంచరణ్ అంటూ సమాధానమిచ్చింది. ఈ వీడియో ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. అంతేకాదు రాంచరణ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ అంటూ కితాబిచ్చింది. జనతాగ్యారేజ్‌ సినిమాలో స్పెషల్‌ సాంగ్ చేయడానికి కారణం తారక్ అని చెప్పుకొచ్చింది కాజల్ అగర్వాల్‌.

సత్యభామ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ గ్లింప్స్.. నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతూ సినిమాపై సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ రిలీజ్ చేసిన నవీన్‌చంద్ర, కాజల్ జర్నీతో శ్రేయాఘోషల్ మృదువైన వాయిస్‌తో సాగే కల్లారా సాంగ్‌ నెట్టింట మంచి స్పందన రాబట్టుకుంటోంది.

క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని శశి కిరణ్‌ టిక్కా నిర్మిస్తున్నారు.. మేకర్స్ రీసెంట్‌గా కాజల్‌ స్టైలిష్ గన్‌ లోడ్‌ చేసి పేలుస్తున్న విజువల్స్‌తో డిజైన్‌ చేసిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ మూవీలో కాజల్ భయంతో పరిచయం లేని సత్యభామ అనే పోలీసాఫీసర్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్‌, టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌.

