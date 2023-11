Earthquake | మహారాష్ట్రలో స్వల్ప భూకంపం.. భయాందోళనలో ప్రజలు

November 20, 2023 / 10:33 AM IST

Earthquake | మహారాష్ట్ర (Maharashtra)లో భూకంపం (Earthquake) సంభవించింది. హింగోలి (Hingoli) ప్రాంతంలో సోమవారం ఉదయం 5:09 గంటల ప్రాంతంలో భూమి ఒక్కసారిగా కంపించింది. భూకంపం తీవ్రత రిక్టరు స్కేలుపై 3.5గా నమోదైనట్లు నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సిస్మోలజీ (National Centre for Seismology) వెల్లడించింది. భూమికి 5 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం కేంద్రాన్ని గుర్తించినట్లు తెలిపింది.

అయితే, ఈ భూకంపం ఘటనలో ఆస్తి, ప్రాణ నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియరాలేదు. మరోవైపు ఈ భూప్రకంపనలతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఇళ్ల నుంచి ప్రాణ భయంతో ఒక్కసారిగా బయటకు పరుగులు తీశారు.

Earthquake of Magnitude:3.5, Occurred on 20-11-2023, 05:09:29 IST, Lat: 19.41 & Long: 77.34, Depth: 5 Km ,Location: Hingoli, Maharashtra, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/ivnpJXcxw9@KirenRijiju @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia @Indiametdept pic.twitter.com/v1FmWiW93E

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 19, 2023