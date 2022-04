April 22, 2022 / 12:46 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) యాక్ట‌ర్ నాని (Nani) న‌టించిన జెర్సీ (Jersey)ని హిందీలో రీమేక్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షాహిద్ క‌పూర్ (Shahid Kapoor) న‌టించిన ఈ చిత్రాన్ని జెర్సీ టైటిల్‌తోనే హిందీలో తెర‌కెక్కించారు. గౌత‌మ్ తిన్న‌నూరి డైరెక్ష‌న్‌లో వ‌చ్చిన ఈ మూవీ నేడు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకొచ్చింది. ఈ చిత్రంలో షాహిద్ క‌పూర్ పోషించిన అర్జున్ పాత్ర‌కు మంచి స్పంద‌న వ‌స్తోంది. ఇక ఈ పాత్ర‌కు షాహిద్‌క‌పూర్ పూర్తి న్యాయం చేశాడ‌ని నాని ట్వీట్ చేశాడు.

‘జెర్సీ చూశాను. మా గౌత‌మ్ తిన్న‌నూరి (Gowtam Tinnanuri) మ‌రోసారి ఈ సినిమాతో హిట్ కొట్టేన‌ట్టే. షాహిద్‌క‌పూర్ అర్జున్ పాత్ర‌ను మ‌న‌స్సు పెట్టి చేశాడు. షాహిద్‌, మృణాళ్ ఠాకూర్‌, పంక‌జ్ క‌పూర్ స‌ర్‌, మై బాయ్ రోనిత్ (చైల్డ్ యాక్ట‌ర్)..ఇది నిజ‌మైన మంచి సినిమా. చిత్ర‌యూనిట్‌కు శుభాకాంక్ష‌లు’ అని ట్వీట్ చేశాడు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు స్క్రీనింగ్ అయిన షోల వ‌ర‌కు ఈ సినిమా మంచి స్పంద‌న రాబ‌ట్టుకుంది. దిల్ రాజు, నాగ‌వంశీ, అమ‌న్ గిల్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని సాచెట్ అండ్ ప‌రంప‌ర మ్యూజిక్‌ అందించారు.

Watched #Jersey and our @gowtam19 again hit it out of the park. What performances and heart. @shahidkapoor @mrunal0801 🔥♥️#PankajKapoor sir 🙏🏼 and my boy Ronit 🤍 This is true good cinema.

Congratulations @theamangill @AlluEnts @DilRajuProdctns @SitharaEnts @Penmovies

— Nani (@NameisNani) April 21, 2022