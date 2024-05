May 9, 2024 / 05:38 PM IST

Harom Hara | టాలీవుడ్‌ హీరో సుధీర్‌బాబు (Sudheer Babu) న‌టిస్తున్న తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘హరోంహర’(Harom Hara). ‘ది రివోల్ట్‌’ అనేది ఉపశీర్షిక. ఈ సినిమాకు జ్ఞానసాగర్‌ ద్వారక దర్శకత్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. మాళవికా శర్మ కథానాయికగా న‌టిస్తుంది. సుమంత్‌ జి.నాయుడు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకోగా.. విడుద‌ల తేదీ కూడా ప్ర‌క‌టించింది. ఈ చిత్రాన్ని మే 31న విడుద‌ల చేయనున్నారు. అయితే విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌రప‌డుతుండ‌టంతో ప్ర‌మోష‌న్స్ షూరు చేసింది చిత్ర‌యూనిట్. ఇప్పటికే మూవీ నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు మొద‌టి రెండు పాట‌లు విడుద‌ల చేయ‌గా మంచి స్పందన వస్తోంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా థ‌ర్డ్ సింగిల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

ఈ సినిమా నుంచి థ‌ర్డ్ సింగిల్ మురుగుడి మాయ పాట‌ను మే 11న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం వెల్ల‌డించింది. ఇక ఇక ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. 1989 నాటి చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నేపథ్యంలో జరిగిన కథాంశంతో వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా రానుంది.. ఈ మూవీలో మాళవిక, సునీల్ ర‌వి కాలే, కేజీఎఫ్ ఫేమ్ ల‌క్కీ ల‌క్ష్మ‌ణ్, అర్జున్ గోవిందా కీల‌క పాత్ర‌ల్లో క‌నిపించ‌నున్నారు. ఇక ఈ సినిమాలో సుధీర్‌బాబు కుప్పం యాసలో అల‌రించ‌నున్న‌ట్లు తెలిపాడు.

